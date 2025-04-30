تشكيل مصر للشباب - خضر وعبد الله يقودان الهجوم ضد سيراليون في أمم إفريقيا

أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه سيراليون.

ويلاقي منتخب مصر غريمه سيراليون بعد قليل في المباراة التي ستجمعهما ضمن الجولة الثانية بكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

وجاء التشكيل كالتالي:

حارس: عبد المنعم تامر.

الدفاع: محمد سمير – عبد الله بوستنجي – أحمد عابدين – مهاب سامي.

الوسط: أحمد خالد "كباكا" – محمد السيد – أحمد وحيد.

الهجوم: عمر خضر – محمد مهند – محمد عبد الله.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

أحمد وهب - أحمد منشاوي - محمد جمال يوسف عبد الحفيظ - محمود لبيب - سيف الدين عصام عمر أسامة - محمد رأفت - أحمد أبو الفتح - محمد زعلوك

وكان منتخب مصر قد فاز على جنوب إفريقيا في المباراة الافتتاحية بهدف دون رد سجله محمد عبد الله.