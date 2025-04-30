مباشر أبطال آسيا - النصر (2)-(3) كاواساكي.. جووووول صاروخية أيمن يحيى

الأربعاء، 30 أبريل 2025 - 19:29

كتب : FilGoal

مباراة النصر أمام كاواساكي فرونتال

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة النصر أمام كاواساكي فرونتال الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الأهلي السعودي الذي تجاوز مواطنه الهلال بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بالضغط هنا

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ق 87: جوووووول النصر يسجل الثاني بصاروخية من أيمن يحيى.

ق 76: جوووووول الهدف الثالث لكاواساكي بعد مرور رائع من مارسينيو أمام لابورت ليمرر كرة عرضية يتابعها أكيهيرو إيناجا في الشباك.

ق 52: بينتو ماثيوس حارس النصر يتألق ويبعد الكرة قبل تدخل مهاجم كاواساكي.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول بتأخر النصر بهدفين مقابل هدف.

ق 42: جوووووول الثاني لـ كاواساكي عن طريق يوتو أوزيكي بعد متابعة لكرة ارتدت من حارس النصر.

ق 34: العارضة تمنع رونالدو من تسجيل الهدف الثاني.

ق 28: جوووووول ساديو ماني يسجل التعادل للنصر بعد مخادعة الحارس لتسكن الشباك.

ق 10: جوووووووول تاتسويا ايتو يسجل الهدف الأول بتصويبة رائعة سكنت شباك النصر.

بداية المباراة

دوري أبطال آسيا للنخبة النصر رونالدو كاواساكي فرونتال
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