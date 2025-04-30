مباشر أبطال آسيا - النصر (2)-(3) كاواساكي.. جووووول صاروخية أيمن يحيى

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة النصر أمام كاواساكي فرونتال الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الأهلي السعودي الذي تجاوز مواطنه الهلال بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بالضغط هنا

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ق 87: جوووووول النصر يسجل الثاني بصاروخية من أيمن يحيى.

ق 76: جوووووول الهدف الثالث لكاواساكي بعد مرور رائع من مارسينيو أمام لابورت ليمرر كرة عرضية يتابعها أكيهيرو إيناجا في الشباك.

ق 52: بينتو ماثيوس حارس النصر يتألق ويبعد الكرة قبل تدخل مهاجم كاواساكي.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول بتأخر النصر بهدفين مقابل هدف.

ق 42: جوووووول الثاني لـ كاواساكي عن طريق يوتو أوزيكي بعد متابعة لكرة ارتدت من حارس النصر.

هدف | كاواساكي فرونتال الياباني تقدم 2-1 على النصر السعودي.. يوتو أوزيكي الدقيقة 41 .. نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 📺 يمكنكم مشاهدة المباراة على الكاس nine المشفرة من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/DK7CIdtIaB — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 30, 2025

ق 34: العارضة تمنع رونالدو من تسجيل الهدف الثاني.

ق 28: جوووووول ساديو ماني يسجل التعادل للنصر بعد مخادعة الحارس لتسكن الشباك.

هدف | النصر السعودي تعادل 1-1 كاواساكي فرونتال الياباني .. ساديو ماني الدقيقة 28 .. نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 📺 يمكنكم مشاهدة المباراة على الكاس nine المشفرة من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/RUIAfXbaAx — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 30, 2025

ق 10: جوووووووول تاتسويا ايتو يسجل الهدف الأول بتصويبة رائعة سكنت شباك النصر.

هدف | كاواساكي فرونتال الياباني تقدم 1-0 على النصر السعودي.. ايتو الدقيقة 10 .. نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 📺 يمكنكم مشاهدة المباراة على الكاس nine المشفرة من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/zkv6mGJcSh — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 30, 2025

بداية المباراة