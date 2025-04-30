انتهت في أبطال آسيا - النصر (2)-(3) كاواساكي

الأربعاء، 30 أبريل 2025 - 19:29

كتب : FilGoal

مباراة النصر أمام كاواساكي فرونتال

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة النصر أمام كاواساكي فرونتال الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الأهلي السعودي الذي تجاوز مواطنه الهلال بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بالضغط هنا

أخبار متعلقة:
تشكيل النصر - القوة الضاربة تقود الهجوم أمام كاواساكي بدوري أبطال آسيا "بسبب تأخر وصول الحافلة".. لجنة الانضباط ترفض احتجاج الوحدة ضد النصر تقرير: اتحاد جدة يتقدم بطلب رسمي لتعيين طاقم حكام أجانب لمواجهة النصر

-----------

انتهت المباراة بفوز كاواساكي الياباني على حساب النصر بنتيجة 3-2.

ق 96: مستحييييل رونالدو يهدر انفراد أمام مرمى كاواساكي الياباني.

ق 87: جوووووول النصر يسجل الثاني بصاروخية من أيمن يحيى.

ق 76: جوووووول الهدف الثالث لكاواساكي بعد مرور رائع من مارسينيو أمام لابورت ليمرر كرة عرضية يتابعها أكيهيرو إيناجا في الشباك.

ق 52: بينتو ماثيوس حارس النصر يتألق ويبعد الكرة قبل تدخل مهاجم كاواساكي.

بداية الشوط الثاني

----------

نهاية الشوط الأول بتأخر النصر بهدفين مقابل هدف.

ق 42: جوووووول الثاني لـ كاواساكي عن طريق يوتو أوزيكي بعد متابعة لكرة ارتدت من حارس النصر.

ق 34: العارضة تمنع رونالدو من تسجيل الهدف الثاني.

ق 28: جوووووول ساديو ماني يسجل التعادل للنصر بعد مخادعة الحارس لتسكن الشباك.

ق 10: جوووووووول تاتسويا ايتو يسجل الهدف الأول بتصويبة رائعة سكنت شباك النصر.

بداية المباراة

دوري أبطال آسيا للنخبة النصر رونالدو كاواساكي فرونتال
نرشح لكم
بطل جديد.. موعد والقناة الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة الكرة تعاند رونالدو.. كاواساكي إلى نهائي أبطال آسيا بثلاثية في شباك النصر مدافع أهلي جدة: يايسله قدم لنا الكثير.. وحان الوقت لرد الجميل الشرق الأوسط: اجتماع حاسم لإدارة الهلال لبحث مصير جيسوس ريليفو: أنشيلوتي يملك عرضا ضخما من الهلال جيسوس: أهلي جدة استحق الفوز.. وعقدي مستمر مع الهلال رئيس الهلال: أتحمل كافة الأخطاء.. ولن أقبل بهذا المستوى لأول مرة منذ 13 عاما.. أهلي جدة يثأر من الهلال بثلاثية ويصل لنهائي أبطال آسيا
أخر الأخبار
كأس إفريقيا تحت 20 عاما- مدرب سيراليون: لم أتوقع الفوز على مصر بهذه النتيجة 2 ساعة | منتخب مصر
مؤتمر نبيه: أعتذر للجماهير.. واللاعبون لم يعتادوا على هذا الضغط 2 ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول - اتحاد الكرة يتمم اتفاقه على إقامة نهائي كأس مصر يوم 5 يونيو 2 ساعة | الدوري المصري
هيثم شعبان مدربا جديدا لـ طلائع الجيش 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - جلسة بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب لحسم الفئة المشاركة بكأس العرب 2 ساعة | منتخب مصر
الإثارة مستمرة في سان سيرو.. برشلونة وإنتر يتعادلان 3-3 في نصف نهائي أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
"بسبب تمرده وانقطاعه عن التدريب".. الزمالك يشكو زيزو في لجنة الانضباط 3 ساعة | الدوري المصري
الهزيمة الأولى.. منتخب مصر يخسر برباعية أمام سيراليون في كأس إفريقيا تحت 20 عاما 3 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحيل كولر 2 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 3 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 4 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه لضم محمد علي بن رمضان ويحصل على توقيعه