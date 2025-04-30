انتهت الدوري المصري - بتروجت (2)-(3) الأهلي.. نهاية المباراة

يحل الأهلي ضيفا على بتروجت ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الختامية للمنافسة على لقب الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، بينما يأتي بتروجت في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق90 احتساب 7 دقائق وقت بدل من الضائع

ق86 تسديدة رائعة من أفشة بجوار القائم

ق80 توقف المباراة بسبب إصابة الشناوي

ق75 ياسر إبراهيم ينقذ من على خط المرمى

ق72 محمد معروف يلغي هدف إمام عاشور بعد العودة لتقنية الفيديو

ق70 جووووول إمام عاشور يسجل هدفا رائعا ويصبح هداف الدوري

ق62 جووول جراديشار يسجل هدفا رائعا

ق62 مشاركة أفشة والشحات وجراديشار بدلا من بنشرقي وطاهر والسولية

ق61 العارضة تمنع بنشرقي من التسجيل

ق48 عرضية بنشرقي يحولها وسام أبو علي برأسية لكن بجوار القائم

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق50 جووووول إيمانويل لاكي

ق48 مشاركة ياسر إبراهيم بدلا من أشرف داري المصاب

ق44 جوووول رشاد المتولي من ركلة جزاء

ق41 ركلة جزاء لصالح بتروجت على رامي ربيعة

ق34 عمر صلاح يتصدى لتسديدة أشرف بنشرقي

ق15 جوووول عمرو السولية

ق10 جوووول وسام أبو علي من صناعة إمام عاشور

ق3 عمر صلاح يتألق أمام تسديدة السولية الصاروخية

ق2 عمر صلاح يتصدى لتسديدة وسام أبو علي من ركلة حرة

انطلاق المباراة