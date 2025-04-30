تشكيل الأهلي - السولية أساسي في اختيارات النحاس أمام بتروجت.. ومعلول وجراديشار بديلان

الأربعاء، 30 أبريل 2025 - 18:48

كتب : حسام نور الدين

عمرو السولية - الأهلي

أعلن عماد النحاس تشكيل الأهلي لمواجهة بتروجت وشهد الدفع بعمرو السولية في التشكيل الأساسي.

علي معلول

النادي : الأهلي

عمرو السولية

النادي : الأهلي

بتروجت
الأهلي

ويحل الأهلي ضيفا على بتروجت ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للمنافسة على لقب الدوري.

ويجلس الثنائي علي معلول ونيتس جراديشار على مقاعد البدلاء.

أخبار متعلقة:
مدافع أهلي جدة: يايسله قدم لنا الكثير.. وحان الوقت لرد الجميل تشكيل بتروجت - شيكودي ولاكي يقودان الهجوم أمام الأهلي تشكيل الأهلي المتوقع ضد بتروجت.. تزايد فرص أفشة ومعلول في مباراة النحاس الأولى مواعيد مباريات الأربعاء 30 مارس - الأهلي وبيراميدز في الدوري.. وبرشلونة ضد إنتر

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد نبيل كوكا - رامي ربيعة - أشرف داري - محمد هاني.

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - عمرو السولية.

الهجوم: أشرف بنشرقي - وسام أبو علي - طاهر محمد.

دكة البدلاء: مصطفى شوبير - عمر كمال - ياسر إبراهيم - نيتس جراديشار - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - كريم وليد - علي معلول - أحمد رضا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة بفارق 7 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

بينما يأتي بتروجت في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

الأهلي الدوري المصري بيراميدز
نرشح لكم
في الجول يكشف موقف ناصر ماهر أمام المصري مهمة النحاس الأولى.. الأهلي يتخطى بتروجت بشق الأنفس عن طريق البديل جراديشار الأهلي: داري اشتكى من آلام في العضلة الخلفية.. واستبداله خوفا من تفاقم الإصابة رقم مميز لـ طاهر في ثاني أهداف السولية هذا الموسم المساهمة 22.. إمام عاشور يصنع هدفا أمام بتروجت الأول في 2025.. وسام أبو علي يسجل في بتروجت ثامن أهدافه بالموسم انتهت الدوري المصري - بتروجت (2)-(3) الأهلي.. نهاية المباراة هدف في الوقت القاتل ومقصية رائعة.. بيراميدز يتخطى حرس الحدود ويعزز صدارته للدوري
أخر الأخبار
في الجول يكشف موقف ناصر ماهر أمام المصري 8 دقيقة | الكرة المصرية
مهمة النحاس الأولى.. الأهلي يتخطى بتروجت بشق الأنفس عن طريق البديل جراديشار 13 دقيقة | الدوري المصري
صور – لامين يامال يغادر إحماء ما قبل لقاء إنتر للإصابة 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر - برشلونة (1)-(2) إنتر.. يامال يتلاعب بالدفاع والعارضة تحرمه من الثاني 37 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي: داري اشتكى من آلام في العضلة الخلفية.. واستبداله خوفا من تفاقم الإصابة 39 دقيقة | الدوري المصري
بطل جديد.. موعد والقناة الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 47 دقيقة | سعودي في الجول
الكرة تعاند رونالدو.. كاواساكي إلى نهائي أبطال آسيا بثلاثية في شباك النصر 57 دقيقة | سعودي في الجول
رقم مميز لـ طاهر في ثاني أهداف السولية هذا الموسم ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحيل كولر 2 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 3 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 4 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه لضم محمد علي بن رمضان ويحصل على توقيعه