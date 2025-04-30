تشكيل الأهلي - السولية أساسي في اختيارات النحاس أمام بتروجت.. ومعلول وجراديشار بديلان
الأربعاء، 30 أبريل 2025 - 18:48
كتب : حسام نور الدين
أعلن عماد النحاس تشكيل الأهلي لمواجهة بتروجت وشهد الدفع بعمرو السولية في التشكيل الأساسي.
علي معلول
النادي : الأهلي
عمرو السولية
النادي : الأهلي
ويحل الأهلي ضيفا على بتروجت ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للمنافسة على لقب الدوري.
ويجلس الثنائي علي معلول ونيتس جراديشار على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: أحمد نبيل كوكا - رامي ربيعة - أشرف داري - محمد هاني.
الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - عمرو السولية.
الهجوم: أشرف بنشرقي - وسام أبو علي - طاهر محمد.
دكة البدلاء: مصطفى شوبير - عمر كمال - ياسر إبراهيم - نيتس جراديشار - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - كريم وليد - علي معلول - أحمد رضا.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة بفارق 7 نقاط عن بيراميدز المتصدر.
بينما يأتي بتروجت في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.