تشكيل الأهلي - السولية أساسي في اختيارات النحاس أمام بتروجت.. ومعلول وجراديشار بديلان

أعلن عماد النحاس تشكيل الأهلي لمواجهة بتروجت وشهد الدفع بعمرو السولية في التشكيل الأساسي.

ويحل الأهلي ضيفا على بتروجت ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للمنافسة على لقب الدوري.

ويجلس الثنائي علي معلول ونيتس جراديشار على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد نبيل كوكا - رامي ربيعة - أشرف داري - محمد هاني.

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - عمرو السولية.

الهجوم: أشرف بنشرقي - وسام أبو علي - طاهر محمد.

دكة البدلاء: مصطفى شوبير - عمر كمال - ياسر إبراهيم - نيتس جراديشار - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - كريم وليد - علي معلول - أحمد رضا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة بفارق 7 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

بينما يأتي بتروجت في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.