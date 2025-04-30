تشكيل النصر - القوة الضاربة تقود الهجوم أمام كاواساكي بدوري أبطال آسيا

كشف ستيفانو بيولي المدير الفني للنصر السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة كاواساكي فرونتال الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الأهلي السعودي الذي تجاوز مواطنه الهلال بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ويبدأ النصر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

الدفاع: سلطان الغنام - محمد سيماكان - علي لاجامي - نواف بوشل

الوسط: علي الحسن - مارسيلو بروزفيتش - أوتافيو مونتيرو

الهجوم: ساديو ماني - جون دوران - كرستيانو رونالدو

وتخطى النصر يوكوهاما الياباني برباعية نظيفة في ربع النهائي، فيما فاز كاواساكي على حساب السد القطري بنتيجة 3-2.

وتستضيف مدينة جدة السعودية دوري أبطال آسيا للنخبة بداية من الدور ربع النهائي حتى المباراة النهائية خلال الفترة من 25 إبريل حتى 4 مايو المقبل.