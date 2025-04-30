تشكيل بتروجت - شيكودي ولاكي يقودان الهجوم أمام الأهلي

أعلن سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت التشكيل الأساسي لمواجهة الأهلي في الدوري.

ويستضيف بتروجت فريق الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الختامية للمنافسة على لقب الدوري.

ودفع عيد بالثنائي شيكودي جبريل وإيمانويل لاكي في الهجوم أمام الأهلي.

وجاء تشكيل بتروجت كالآتي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود شديد – أحمد بحبح – هادي رياض – توفيق محمد

الوسط: أدهم حامد – بدر موسى – رشاد المتولي - حامد حمدان.

الهجوم: شيكودي جبريل – إيمانويل لاكي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة.

بينما يأتي بتروجت في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.