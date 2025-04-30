مدافع أهلي جدة: يايسله قدم لنا الكثير.. وحان الوقت لرد الجميل

أثنى روجر إيبانيز مدافع أهلي جدة على مدربه الألماني ماتياس يايسله بعد التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وحجز أهلي جدة مقعدا في نهائي دوري أبطال آسيا لأول مرة منذ 13 عاما بعد الفوز على الهلال 3-1 بنصف النهائي.

وقال إيبانيز في تصريحات للصحفيين: "المدرب يحظى بدعم كبير من اللاعبين. لقد قدم الكثير من أجلنا، وحان الوقت لنرد له الجميل".

وأضاف "لم نبدأ الموسم بالطريقة التي كنا نرغبها، لكننا، الآن، نريد أن ننهيه بشكل مختلف، وسنقاتل من أجل ذلك".

وحصل إيبانيز على جائزة رجل مباراة أهلي جدة ضد الهلال.

سجل أهداف أهلي جدة: روبرتو فيرمينيو وإيفان توني وفراس البريكان.

فيما سجل سالم الدوسري هدف نادي الهلال الوحيد.

أهلي جدة ينتظر الفائز من مواجهة النصر ضد كاوزاكي فرونتال الياباني لمواجهته في المباراة النهائية.

أهلي جدة وصل لنهائي دوري أبطال آسيا منذ نسخة 2012 عندما خسر من أولسان الكوري الجنوبي بالنهائي.

أهلي جدة ثأر من خسارته أمام الهلال في ثمن نهائي أبطال آسيا 2019.

الهلال ودع دوري أبطال آسيا للموسم الثاني على التوالي من الدوري نصف النهائي