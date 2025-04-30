مصدر من الزمالك لـ في الجول: زيزو لم يحضر جلسة التحقيق للمرة الثالثة

الأربعاء، 30 أبريل 2025 - 18:18

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الزمالك

تغيب أحمد زيزو لاعب نادي الزمالك عن حضور جلسة التحقيق معه للمرة الثالثة.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وكان الزمالك قد أخطر اللاعب بإجراء تحقيق معه ظهر اليوم الأربعاء في مقر النادي بسبب انقطاعه عن التدريبات.

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "أحمد زيزو لم يحضر جلسة التحقيق معه في مقر النادي كما تم إخطاره والتي كان من المقرر لها ظهر اليوم الأربعاء".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – زيزو يشكو الزمالك في جمعية اللاعبين المحترفين الزمالك يرفض إجراء التحقيق مع زيزو في مقر اتحاد الكرة خبر في الجول - صلاح محسن وإيبوكا جاهزان لمواجهة الزمالك خبر في الجول - لبيب يجتمع مع لاعبي الزمالك.. وقرار بشأن المستحقات المتأخرة والمكافآت

وكان زيزو قد تقدم بطلب لاتحاد الكرة بإجراء التحقيق معه في مقر الاتحاد بدلا من النادي.

ورفض الزمالك في خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة إجراء التحقيق خارج النادي.

وكشف الزمالك عن تمسك النادي في خطابه بأن يتم التحقيق مع اللاعب في مقر النادي وفقا للمواعيد التي يتم إخطاره بها.

ورفض مسؤولو الزمالك بشكل قاطع ذلك، خاصة مع مزاعم وأقوال اللاعب بشأن التخوف على سلامته وأمنه داخل النادي غير صحيحة.

وأشار الزمالك إلى أن اللاعب اختلق ذلك لتبرير انقطاعه عن خوض التدريبات والمباريات.

ورد الزمالك على لاعبه أحمد سيد "زيزو" بعد الإنذار الذي أرسله إلى ناديه للمطالبة بمستحقاته المتأخرة.

وطالب الزمالك من لاعبه إيضاح حقيقة استخراجه تأشيرة أمريكا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

ماذا حدث؟

قال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: اللاعب أرسل إنذارا للزمالك يطالب فيه بمستحقاته المتأخرة".

وأضاف "زيزو يرغب في الحصول على 50 مليون جنيه بنود إضافية في وجود المجلس السابق لم يحصل عليها إضافة إلى مستحقاته المتأخرة التي تتراوح من 16 إلى 20 مليون جنيه، فيما يرى الزمالك أن مستحقات اللاعب المتأخرة تبلغ 9 ملايين جنيه فقط".

وكان الزمالك قدر أرسل خطابا مسجلا بعلم الوصول إلى أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، لإخطاره بالتغيب عن حضور النادي لخوض التدريبات والمباريات منذ يوم 10 أبريل الجاري، وإبلاغه بالعقوبات الموقعة عليه بسبب هذا الغياب.

وأعلن الزمالك في بيان في وقت سابق عن وصول العلاقة بينه وبين اللاعب إلى طريق مسدود ونهاية علاقته بالفريق عقب نهاية تعاقده.

كما أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك من قبل تحويل زيزو للتحقيق نظرا للتصريحات الإعلامية المسيئة للنادي، وفقا لبيان النادي الأبيض.

قبلها كشف مصدر من النادي الأبيض عن استبعاد زيزو من مباراة ستيلينبوش الجنوب إفريقي في كأس الكونفدرالية، بعد علم مسؤولي النادي بتوقيعه للأهلي منذ 12 مارس.

الزمالك أحمد زيزو زيزو
نرشح لكم
في الجول يكشف موقف ناصر ماهر أمام المصري مهمة النحاس الأولى.. الأهلي يتخطى بتروجت بشق الأنفس عن طريق البديل جراديشار الأهلي: داري اشتكى من آلام في العضلة الخلفية.. واستبداله خوفا من تفاقم الإصابة رقم مميز لـ طاهر في ثاني أهداف السولية هذا الموسم المساهمة 22.. إمام عاشور يصنع هدفا أمام بتروجت الأول في 2025.. وسام أبو علي يسجل في بتروجت ثامن أهدافه بالموسم انتهت الدوري المصري - بتروجت (2)-(3) الأهلي.. نهاية المباراة هدف في الوقت القاتل ومقصية رائعة.. بيراميدز يتخطى حرس الحدود ويعزز صدارته للدوري
أخر الأخبار
في الجول يكشف موقف ناصر ماهر أمام المصري 8 دقيقة | الكرة المصرية
مهمة النحاس الأولى.. الأهلي يتخطى بتروجت بشق الأنفس عن طريق البديل جراديشار 13 دقيقة | الدوري المصري
صور – لامين يامال يغادر إحماء ما قبل لقاء إنتر للإصابة 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر - برشلونة (1)-(2) إنتر.. يامال يتلاعب بالدفاع 37 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي: داري اشتكى من آلام في العضلة الخلفية.. واستبداله خوفا من تفاقم الإصابة 39 دقيقة | الدوري المصري
بطل جديد.. موعد والقناة الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 47 دقيقة | سعودي في الجول
الكرة تعاند رونالدو.. كاواساكي إلى نهائي أبطال آسيا بثلاثية في شباك النصر 57 دقيقة | سعودي في الجول
رقم مميز لـ طاهر في ثاني أهداف السولية هذا الموسم ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحيل كولر 2 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 3 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 4 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه لضم محمد علي بن رمضان ويحصل على توقيعه