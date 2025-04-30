خبر في الجول - تفاصيل إغماء شديد قناوي خلال مباراة بلدية المحلة ولافيينا

الأربعاء، 30 أبريل 2025 - 18:16

كتب : رضا السنباطي

أحمد شديد قناوي - المصري

تعرض أحمد شديد قناوي لاعب لافيينا، لإغماء خلال مواجهة فريقه أمام بلدية المحلة في دوري المحترفين.

ويستضيف بلدية المحلة منافسه لافيينا في الأسبوع الـ33 من دوري المحترفين، والمقامة على ملعب البلدية.

وعلم FilGoal.com أن قناوي تعرض لإغماء للحظات خلال المباراة بعد لعب اصطدام الكرة برأسه في الدقيقة الثانية من انطلاق الشوط الثاني.

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وتدخل الجهاز الطبي بعد استدعاء من الحكم الرابع ليقوم بالإسعافات الأولية للاعب.

ويدير المباراة صبحي العمراوي ويعاونه حاتم علام، وعلاء السروي، والحكم الرابع محمد عبد النبي.

وقرر الجهاز الفني لـ لافيينا بإجراء تبديل بخروج أحمد شديد قناوي ونزول كريم عمر بدلا منه.

ويتواجد أحمد شديد قناوي على مقاعد البدلاء بعد خروجه بشكل طبيعي، ولم تستدع حالته الانتقال إلى المستشفى.

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ويحتل لافيينا المركز الـ17 في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 30 نقطة، فيما يحتل بلدية المحلة المركز التاسع برصيد 43 نقطة.

وانضم شديد قناوي إلى لافيينا يناير 2025 قادما من السكة الحديد مودرن.

لافيينا أصبح هو النادي الثامن الذي يلعب بصفوفه أحمد شديد خلال مسيرته.

وكان صاحب الـ 39 عاما قد أسهم في صعود حرس الحدود للدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي قبل أن يرحل عن الفريق بعد نهاية تعاقده.

وبدأ أحمد شديد مسيرته في الأهلي ومنه انتقل إلى المصري قبل العودة للمارد الأحمر من جديد.

ولعب شديد أيضا بصفوف طلائع الجيش والإنتاج الحربي وفي فترة ثانية بالمصري قبل أن ينضم لحرس الحدود.

وتتأهل الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من دوري المحترفين إلى الدوري الممتاز، فيما تهبط 3 فرق أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى الدرجة الثانية.

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أحمد شديد قناوي لافيينا دوري المحترفين
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