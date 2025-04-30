تقرير: تعثر مفاوضات منتخب العراق مع عموتة.. ومدرب مصر السابق أبرز المرشحين

تعثرت مفاوضات منتخب العراق مع الحسين عموتة لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكشفت قناة الرابعة الرياضية العراقية عن تعثر مفاوضات المنتخب العراقي مع المغربي عموتة لقيادة الفريق.

وأشار التقرير إلى أن منتخب العراق حاول إعادة المفاوضات مع الحسين عموتة من جديد لكن لم ينجح الأمر.

وأوضح التقرير أن هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر يعتبر أبرز المرشحين لقيادة منتخب أسود الرافدين.

وأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم منتصف أبريل الجاري إنهاء التعاقد مع الإسباني خيسوس كاساس.

جاء قرار انفصال الاتحاد العراقي عن كاساس، تصديقا على تكهنات التقارير العراقية في الأسابيع الأخيرة، والتي توقعت انتهاء علاقة الطرفين.

بدأت التكهنات بعد النتيجتين المخيبتين للمنتخب العراقي في مباراتي شهر مارس من تصفيات قارة آسيا لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

أسود الرافدين تعادلوا أولا مع الكويت في مدينة البصرة بهدفين لكل فريق، قبل أن يخسر العراق ضد فلسطين في الجولة التالية على ملعب عمان الدولي في الأردن بهدفين مقابل هدف.

تعثران أضعفا حظوظ العراق في التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم لصالح الأردن، إذ يملك العراق حاليا 12 نقطة في المركز الثالث بترتيب المجموعة الثانية للتصفيات، خلف كوريا الجنوبية المتصدرة برصيد 16 نقطة، والأردن صاحبة المركز الثاني برصيد 13 نقطة، والتي جمعت 4 نقاط في مارس بعد الفوز على فلسطين ثم التعادل مع كوريا الجنوبية.

فرص العراق في التأهل

ويتبقى في المجموعة جولتين لنهاية تلك المرحلة من التصفيات، فيهما يلعب العراق مع كوريا الجنوبية بالبصرة، والأردن مع عمان، ثم يحل العراق ضيفا على الأردن في الجولة الختامية يوم 10 يونيو المقبل.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة في تلك المرحلة إلى كأس العالم 2026 مباشرة، ليمثلون 6 مقاعد آسيوية عن المجموعات الثلاث من أصل 8 مقاعد كاملة ممنوحة لآسيا في تلك النسخة من كأس العالم.

على الجانب الآخر، يتأهل صاحبا المركزين الثالث والرابع عن المجموعات الثلاث إلى المرحلة الرابعة من التصفيات.

وفيها ستقسم الفرق الستة على مجموعتين، وذلك للتنافس على مقعدين آخرين مباشرين مؤهلين إلى كأس العالم، يذهبان إلى متصدري المجموعتين.

وختاما، يلعب ثاني كل مجموعة من مجموعتي المرحلة الرابعة، ملحق أخير في المرحلة الخامسة من التصفيات، يتأهل الفائز فيه إلى ملحق عالمي يتكون من فريق ممثل عن قارة آسيا، وفريق آخر من إفريقيا ومثله عن أمريكا الجنوبية، ومقعد آخر لقارة أوقيانوسيا، بجانب فريقين من قارة أمريكا الشمالية، إذ يلعب المنتخبات الأربعة الأقل تصنيفا مباراتين ذهابا وإيابا، على أن يلعب الفريقان المتأهلان ملحقا نهائيا مع المنتخبين صاحبا التصنيفين الأعلى، ليتأهل فريقان إلى كأس العالم ويكملان عقد المتأهلين الـ48 عن قارات العالم الست.