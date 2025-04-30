الشرق الأوسط: اجتماع حاسم لإدارة الهلال لبحث مصير جيسوس

يعقد مجلس إدارة نادي الهلال السعودي اجتماعا حاسما اليوم الأربعاء لبحث مصير البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني للفريق.

وقد يعلن الهلال السعودي مساء اليوم الأربعاء إقالة المدرب البرتغالي بعد الخروج من دوري أبطال آسيا أمام أهلي جدة.

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط وفقا لمصادرها أن إدارة الهلال ستعقد الاجتماع اليوم لحسم مصير المدير الفني.

وأوضح التقرير أنه حال كان هناك إجماع على رحيل جيسوس سيتم اتخاذ القرار بشكل فوري.

وانهارت مفاوضات كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد مع منتخب البرازيل ليعود اسم خورخي جيسوس في الصورة من جديد.

كما ألمح أنشيلوتي على وجود عرض من ناد سعودي لقيادته خلال الفترة المقبلة دون ذكر اسم الفريق.

وخسر الهلال أمام أهلي جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وينتظر أهلي جدة المتأهل من النصر وكاواساكي الياباني لملاقاته في النهائي القاري.

ومن جانبه كشف جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة أنه لديه عقد ملتزم به واستمراره مع فريق الهلال.