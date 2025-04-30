محمد عبد المنعم يجري جراحة الرباط الصليبي

الأربعاء، 30 أبريل 2025 - 17:12

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - نيس ضد باريس سان جيرمان

أجرى محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي ومنتخب مصر جراحة الرباط الصليبي.

وكان عبد المنعم قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة فريقه لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

ونشر عبد المنعم عبر حسابه الرسمي على إنستجرام صورا بعد الخضوع لعملية الرباط الصليبي.

أخبار متعلقة:
مهاجم نيس: لعبنا أمام سان جيرمان بثبات.. وهذا الفوز من أجل عبد المنعم ماركينيوس: نيس لعب بخطة فعالة.. ولا نحب الخسارة حتى لو كنا أبطالا أخبار سيئة.. مدرب نيس يكشف الموقف المبدئي لإصابة عبد المنعم تعرض لإصابة قوية.. نيس يفسد دوري اللاهزيمة على باريس سان جيرمان بمشاركة عبد المنعم

وأصدر نيس بيانا في 26 أبريل أشار خلاله إلى الإصابة التي تعرض لها عبد المنعم خلال مواجهة باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي.

ومع الإصابة من المحتمل أن يعود عبد المنعم للملاعب بالنصف الثاني من الموسم المقبل.

النجم الدولي المصري محمد عبد المنعم بدأ المباراة بشكل أساسي وتعرض لإصابة قوية في الدقيقة 67 وأدت إلى خروجه ودخول أنطوان ميندي.

وخرج عبد المنعم محمولا بسبب قوة الإصابة التي تعرض لها.

وللمرة الأولى تعرض باريس سان جيرمان للخسارة في الدوري الفرنسي في الموسم الجاري.

وتعتبر المباراة تحصيل حاصل لفريق العاصمة الفرنسية بعد حسمه لبطولة الدوري.

وبهذا الفوز وصل نيس للنقطة 54 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

بينما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند النقطة 78 في الصدارة.

الدوري الفرنسي نيس منتخب مصر
نرشح لكم
عودة ديالو ودي ليخت لتدريبات مانشستر يونايتد ريليفو: أنشيلوتي يملك عرضا ضخما من الهلال رغم عدم مشاركته طوال الموسم.. يوفنتوس يمدد عقد ميليك لمدة موسمين رايا: أنا هنا لمساعدة أرسنال.. وقادرون على التأهل أمام باريس فيتينيا: الهدف بعد 26 تمريرة في أرسنال يُظهر قوة باريس ماركا: توقف المفاوضات بين أنشيلوتي ومنتخب البرازيل لويس إنريكي: مباراة العودة ضد أرسنال ستكون صعبة والفوز يمنحنا أفضلية صغيرة أرتيتا: الهدف الملغي كان سيغير مباراة باريس.. ونسعى لتحقيق الأفضل في حديقة الأمراء
أخر الأخبار
هدف في الوقت القاتل ومقصية رائعة.. بيراميدز يتخطى حرس الحدود ويعزز صدارته للدوري 7 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي - السولية أساسي في اختيارات النحاس أمام بتروجت.. ومعلول وجراديشار بديلان 22 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل النصر - القوة الضاربة تقود الهجوم أمام كاواساكي بدوري أبطال آسيا 31 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل بتروجت - شيكودي ولاكي يقودان الهجوم أمام الأهلي 31 دقيقة | الدوري المصري
مدافع أهلي جدة: يايسله قدم لنا الكثير.. وحان الوقت لرد الجميل 42 دقيقة | سعودي في الجول
مصدر من الزمالك لـ في الجول: زيزو لم يحضر جلسة التحقيق للمرة الثالثة 52 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - تفاصيل إغماء شديد قناوي خلال مباراة بلدية المحلة ولافيينا 54 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: تعثر مفاوضات منتخب العراق مع عموتة.. ومدرب مصر السابق أبرز المرشحين ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحيل كولر 2 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 3 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 4 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه لضم محمد علي بن رمضان ويحصل على توقيعه