محمد عبد المنعم يجري جراحة الرباط الصليبي

أجرى محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي ومنتخب مصر جراحة الرباط الصليبي.

وكان عبد المنعم قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة فريقه لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

ونشر عبد المنعم عبر حسابه الرسمي على إنستجرام صورا بعد الخضوع لعملية الرباط الصليبي.

وأصدر نيس بيانا في 26 أبريل أشار خلاله إلى الإصابة التي تعرض لها عبد المنعم خلال مواجهة باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي.

ومع الإصابة من المحتمل أن يعود عبد المنعم للملاعب بالنصف الثاني من الموسم المقبل.

النجم الدولي المصري محمد عبد المنعم بدأ المباراة بشكل أساسي وتعرض لإصابة قوية في الدقيقة 67 وأدت إلى خروجه ودخول أنطوان ميندي.

وخرج عبد المنعم محمولا بسبب قوة الإصابة التي تعرض لها.

وللمرة الأولى تعرض باريس سان جيرمان للخسارة في الدوري الفرنسي في الموسم الجاري.

وتعتبر المباراة تحصيل حاصل لفريق العاصمة الفرنسية بعد حسمه لبطولة الدوري.

وبهذا الفوز وصل نيس للنقطة 54 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

بينما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند النقطة 78 في الصدارة.