انتهت في الدوري المصري - حرس الحدود (1)-(2) بيراميدز.. 3 نقاط ثمينة

يحل بيراميدز ضيفا على حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الختامية للمنافسة على اللقب.

ويحتل بيراميدز المركز الأول برصيد 44 نقطة بينما حرس الحدود في المركز التاسع بـ 22 نقطة.

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نهاية المباراة

ق84 فيتسون ماييلي يسجل الهدف الثاني لنادي بيراميدز بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

ق82 مدافع حرس الحدود ينقذ مرماه ويبعد الكرة قبل تجاوزها خط المرمى

ق76 عبد الرحمن جودة يسجل هدف التعادل بمقصية خلفية رائعة

ق63 تسديدة قوية من محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود تمر بجوار مرمى بيراميدز

ق46 تسديدة قوية من فيستون مايلي يتصدى لها محمود الزنفلي

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق43 علي جبر يسجل الهدف الأول لنادي بيراميدز بضربة رأسية متقنة

ق32 مصطفى فتحي يراوغ حارس مرمى حرس الحدود ويسدد الكرة في القائم والمرمى خالي

ق12 محاولات مستمرة من حرس الحدود

ق4 توقف المباراة لعلاج لاعب الحدود

ق3 إصابة فيستون ماييلي

انطلاق المباراة