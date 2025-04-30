خبر في الجول – مباريات الدوري في موعدها بعد تواصل بين الرابطة والأرصاد

تأكد إقامة مباراتي الدوري المصري اليوم الأربعاء في موعدهما بشكل طبيعي، وذلك بعد استقرار الطقس في مصر.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي رابطة الأندية تواصلوا مع هيئة الأرصاد المصرية لمعرفة حالة الطقس في الساعات المقبلة.

وجائهم الرد أن الطقس مستقر ولا يوجد ما يمنع من إقامة المباريات.

وبذلك تقام مباراتي حرس الحدود ضد بيراميدز، والأهلي ضد بتروجت بشكل طبيعي.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من دخول المنخفض الجوى الخماسينى والذى يعمل على نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التى تؤدي إلى تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية.

ويستضيف حرس الحدود منافسه بيراميدز في تمام الخامسة على ملعب المكس في الإسكندرية الساعة الخامسة مساءً، فيما يلتقي بتروجت أمام الأهلي الساعة الثامنة مساءً على استاد الكلية الحربية.

ويحتل بيراميدز صدارة الدوري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل حرس الحدود المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

أما الأهلي فيحل في الوصافة برصيد 40 نقطة، وبتروجت ثامنا برصيد 25 نقطة.