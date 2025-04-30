تشكيل حرس الحدود - عمرو جمال ومحمود ممدوح يقودان الهجوم ضد بيراميدز

الأربعاء، 30 أبريل 2025 - 16:00

كتب : FilGoal

حرس الحدود

أعلن أحمد زهران المدير الفني لحرس الحدود تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد بيراميدز.

ويلتقي حرس الحدود مع بيراميدز على ملعب الأول بالجولة الثالثة من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.

ويلعب عمرو جمال ومحمود ممدوح في هجوم حرس الحدود.

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المباراة هي الأولى لأحمد زهران المدير الفني لحرس الحدود خلفا لمحمد يوسف الذي تولى منصب المدير الرياضي للأهلي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمود الزنفلي.

الدفاع: مؤمن عوض - عبد الرحمن جودة - محمد سامي - فوزي الحناوي

الوسط: محمود أوكا - محمد مجلي - محمد الدغيمي - إيزي إيميكا

الهجوم: محمود ممدوح - عمرو جمال.

ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل حرس الحدود المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

حرس الحدود بيراميدز الدوري المصري
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