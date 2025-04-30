تشكيل بيراميدز – علاء يعوض الشيبي.. وعودة إبراهيم عادل للدكة أمام حرس الحدود

دفع كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لبيراميدز بـ طارق علاء في مركز الظهير الأيمن أمام حرس الحدود لتعويض غياب محمد الشيبي.

ويلعب بيراميدز ضد حرس الحدود في الجولة 20 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب حرس الحدود في الإسكندرية.

ويغيب محمد الشيبي عن المباراة للإيقاف، وكذلك مهند لاشين ووليد الكرتي.

كما عاد إبراهيم عادل للتواجد على مقاعد بدلاء بيراميدز بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: طارق علاء – أحمد سامي – علي جبر – محمد حمدي

الوسط: بلاتي توريه – أحمد عاطف "قطة" – صديق أوجولا

الهجوم: مصطفى فتحي – فيستون ماييلي – رمضان صبحي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

شريف إكرامي - محمود مرعي – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد توفيق – محمود عبد العاطي – مروان حمدي – عبد الرحمن مجدي – كريم حافظ – إبراهيم عادل

ويحتل بيراميدز المركز الأول بترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، ويأتي حرس الحدود في المركز التاسع لمجموعة المنافسة على اللقب برصيد 22 نقطة.