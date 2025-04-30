خدمة في الجول - احجز تذاكر مباريات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لـ الدوري المصري

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الرابعة من المرحلة الأخيرة للدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الإسماعيلي خلال الجولة مع يموحة على استاد برج العرب يوم الجمعة 2 مايو، بينما يلتقي مودرن سبورت مع غزل المحلة على استاد القاهرة يوم السبت.

ويوم الأحد يلعب الأهلي مع حرس الحدود على استاد القاهرة أيضا والذي سيستضيف مباراة البنك الأهلي والزمالك يوم الإثنين 5 مايو.

ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 38 نقطة والمصري بالمركز الرابع برصيد 34 نقطة.

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