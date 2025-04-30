عودة ديالو ودي ليخت لتدريبات مانشستر يونايتد
الأربعاء، 30 أبريل 2025 - 14:25
كتب : FilGoal
أعلن مانشستر يونايتد عودة ثنائي الفريق أماد ديالو وماتياس دي ليخت للتدريبات.
أماد ديالو
النادي : مانشستر يونايتد
ماتياس دي ليخت
النادي : مانشستر يونايتد
وشارك الثنائي في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة.
وعانى ديالو من إصابة في الكاحل أبعدته عن المشاركة مع الفريق منذ شهر فبراير الماضي.
وسيجري روبن أموريم تحليلا لحالة الثنائي مساء اليوم قبل الإعلان عن إمكانية مشاركتهم في المباراة المقبلة,
وانضم دي ليخت لمانشستر يونايتد في بداية الموسم الحالي قادما من بايرن ميونيخ.
وشارك ديالو خلال الموسم الحالي في 36 مباراة وتمكن من تسجيل 9 أهداف وصناعة 8 آخرين.
ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس غدا الخميس في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.
ويلتقي الفائز في المباراة النهائية مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين توتنام وبودو جليمت.
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