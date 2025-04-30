دوري NBA – تأهل بوسطن وإنديانا.. ودنفر يتقدم أمام كيبرز
الأربعاء، 30 أبريل 2025 - 14:15
كتب : FilGoal
تأهل فريق إنديانا بيسيرز إلى نصف نهائي القسم الشرقي من دوري كرة السلة الأمريكية NBA وذلك بعدما تمكن من إقصاء ميلوكي باكس بنتيجة 4-1 في السلسلة بينهما.
وفاز إنديانا على ميلوكي في خامس مباريات السلسلة بنتيجة 119-118 في مواجهة مثيرة حُسمت في الثواني الأخيرة.
كما حقق ديترويت بيستينز الفوز على نيويورك نيكس بنتيجة 106-103 ليقلص نتيجة السلسلة إلى 3-2 لصالح نيويورك.
وحسم بوسطن سيلتيكس تأهله إلى نصف نهائي القسم الشرقي بالفوز على أورلاندو ماجيك بنتيجة 120-89، لينهي السلسلة بنتيجة 4-1.
وفي القسم الغربي فاز دنفر ناجيتس على لوس أنجلوس كليبرز بنتيجة 131-115.
ليخطف التقدم بنتيجة 3-2 لصالحه قبل أن تنتقل السلسلة في المباراة المقبلة لأرض لوس أنجلوس كليبرز.
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