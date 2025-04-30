قائمة برشلونة - استمرار غياب ليفاندوفسكي وأليخاندرو بالدي في مواجهة إنتر

الأربعاء، 30 أبريل 2025 - 14:08

كتب : FilGoal

بيدري - برشلونة

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه التي ستواجه إنتر مساء اليوم.

ويلتقي برشلونة مع إنتر مساء اليوم الأربعاء على ملعب مونتجويك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتشهد القائمة استمرار غياب روبرت ليفاندوفسكي وأليخاندرو بالدي بسبب الإصابة.

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كما يغيب مارك أندري تير شتيجن بسبب عدم تواجده بالقائمة الأوروبية.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: إنياكي بينيا - فويتشيك تشيزني - مارك أشترالاجا.

الدفاع: باو كوبارسي - رونالد أراوخو - إنييجو مارتينيز - أندرياس كريستنسن - جول كوندي - إريك جارسيا - هيكتور فورت - جيرارد مارتن.

الوسط: جافي - بيدري - بابلو توري - فيرمين لوبيز - فرينكي دي يونج.

الهجوم: فيران توريس - أنسو فاتي - رافينيا - باو فيكتور - لامين يامال - داني أولمو.

وكان برشلونة قد تأهل لنصف النهائي بعد التأهل على حساب بوروسيا دورتموند، بينما تغلب إنتر على بايرن ميونيخ.

برشلونة إنتر دوري أبطال أوروبا
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