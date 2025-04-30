تشكيل الأهلي المتوقع ضد بتروجت.. تزايد فرص أفشة ومعلول في مباراة النحاس الأولى

يخوض الأهلي أولى مبارياته بعد رحيل مارسيل كولر عن تدريب الفريق، وذلك تحت قيادة عماد النحاس.

ويلعب الأهلي ضد بتروجت مساء اليوم في الجولة 20 من الدوري المصري.

ورحل السويسري مارسيل كولر عن الأهلي بعد 3 سنوات مع الفريق الأحمر.

وتولى عماد النحاس المهمة بشكل مؤقت ويعاونه محمد شوقي في منصب المدرب العام، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

فما هو التشكيل المتوقع للأهلي مع عماد النحاس في أول مباراة له؟

شهدت قائمة الأهلي لمواجهة بتروجت ظهور علي معلول لأول مرة في الدوري هذا الموسم، وذلك وفقا لاختيارات عماد النحاس.

ويقترب علي معلول من قيادة الجبهة اليسرى للأهلي في المباراة بعد عودته للقائمة.

كما تزايدت فرص مشاركة محمد مجدي "أفشة" بشكل أساسي مع الأهلي أمام بتروجت.

ويستعرض معكم FilGoal.com تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة بتروجت مع مدربه عماد النحاس.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أشرف داري – علي معلول

الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – أفشة

الهجوم: طاهر محمد (حسين الشحات) – نيتس جراديشار – أشرف بنشرقي

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

بينما يحتل بتروجت المركز الثاني برصيد 25 نقطة.