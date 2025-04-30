رغم عدم مشاركته طوال الموسم.. يوفنتوس يمدد عقد ميليك لمدة موسمين

أعلن نادي يوفنتوس تجديد عقد لاعبه أركاديوش ميليك لمدة موسمين.

أركاديوش ميليك النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وكان العقد السابق لميليك ينتهي بنهاية الموسم الحالي ولكنه وقع على عقد جديد حتى عام 2027.

وجاء التجديد على الرغم من عدم مشاركة ميليك في أي مباراة منذ بداية الموسم بسبب الإصابة.

وانضم ميليك ليوفنتوس قادما من أولمبيك مارسيليا في بداية الموسم الماضي.

وشارك المهاجم البولندي منذ الانضمام ليوفنتوس في 152 مباراة وخلالجا سجل 49 هدفا وصنع 4 آخرين.

وأسهم ميليك في تتويج يوفنتوس بكأس إيطاليا بالموسم الماضي وحصل على جائزة هداف البطولة برصيد 4 أهداف.

وحاليا يملك يوفنتوس كل من أركاديوش ميليك ودوسان فلاهوفيتش وكولو مواني في مركز المهاجم الصريح.

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة وبفارق 12 نقطة عن نابولي صاحب الصدارة.