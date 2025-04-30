رغم عدم مشاركته طوال الموسم.. يوفنتوس يمدد عقد ميليك لمدة موسمين

الأربعاء، 30 أبريل 2025 - 13:00

كتب : FilGoal

أركاديوش ميليك - يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس تجديد عقد لاعبه أركاديوش ميليك لمدة موسمين.

وكان العقد السابق لميليك ينتهي بنهاية الموسم الحالي ولكنه وقع على عقد جديد حتى عام 2027.

وجاء التجديد على الرغم من عدم مشاركة ميليك في أي مباراة منذ بداية الموسم بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة:
موكوينا: مواجهة يوفنتوس فرصة لعكس موهبة وشغف الكرة الإفريقية يوفنتوس يستعيد توازنه بالفوز على ليتشي كالتشيو ميركاتو: يوفنتوس يحدد 8 أسماء لتعويض فلاهوفيتش وميليك في الظهور الأول لـ تودور.. يوفنتوس يفوز على جنوى بهدف دون رد

وانضم ميليك ليوفنتوس قادما من أولمبيك مارسيليا في بداية الموسم الماضي.

وشارك المهاجم البولندي منذ الانضمام ليوفنتوس في 152 مباراة وخلالجا سجل 49 هدفا وصنع 4 آخرين.

وأسهم ميليك في تتويج يوفنتوس بكأس إيطاليا بالموسم الماضي وحصل على جائزة هداف البطولة برصيد 4 أهداف.

وحاليا يملك يوفنتوس كل من أركاديوش ميليك ودوسان فلاهوفيتش وكولو مواني في مركز المهاجم الصريح.

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة وبفارق 12 نقطة عن نابولي صاحب الصدارة.

أركاديوش ميليك يوفنتوس
نرشح لكم
عودة ديالو ودي ليخت لتدريبات مانشستر يونايتد ريليفو: أنشيلوتي يملك عرضا ضخما من الهلال رايا: أنا هنا لمساعدة أرسنال.. وقادرون على التأهل أمام باريس فيتينيا: الهدف بعد 26 تمريرة في أرسنال يُظهر قوة باريس ماركا: توقف المفاوضات بين أنشيلوتي ومنتخب البرازيل لويس إنريكي: مباراة العودة ضد أرسنال ستكون صعبة والفوز يمنحنا أفضلية صغيرة أرتيتا: الهدف الملغي كان سيغير مباراة باريس.. ونسعى لتحقيق الأفضل في حديقة الأمراء راموس: الهدف المبكر في شباك أرسنال زاد من ثقتنا
أخر الأخبار
خبر في الجول – مباريات الدوري في موعدها بعد تواصل بين الرابطة والأرصاد 8 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل حرس الحدود - عمرو جمال ومحمود ممدوح يقودان الهجوم ضد بيراميدز 14 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل بيراميدز – علاء يعوض الشيبي.. وعودة إبراهيم عادل للدكة أمام حرس الحدود 16 دقيقة | الدوري المصري
خدمة في الجول - احجز تذاكر مباريات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لـ الدوري المصري 54 دقيقة | الدوري المصري
عودة ديالو ودي ليخت لتدريبات مانشستر يونايتد ساعة | الكرة الأوروبية
دوري NBA – تأهل بوسطن وإنديانا.. ودنفر يتقدم أمام كيبرز ساعة | كرة السلة الأمريكية
قائمة برشلونة - استمرار غياب ليفاندوفسكي وأليخاندرو بالدي في مواجهة إنتر 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل الأهلي المتوقع ضد بتروجت.. تزايد فرص أفشة ومعلول في مباراة النحاس الأولى 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحيل كولر 2 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 3 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 4 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه لضم محمد علي بن رمضان ويحصل على توقيعه