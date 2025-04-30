رايا: أنا هنا لمساعدة أرسنال.. وقادرون على التأهل أمام باريس

الأربعاء، 30 أبريل 2025 - 12:24

كتب : FilGoal

أرسنال ضد ريال مدريد

يرى دافيد رايا حارس مرمى أرسنال الإنجليزي أن فريقه يستطيع الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ديفيد رايا

النادي : أرسنال

أرسنال

وفاز باريس سان جيرمان الفرنسي على أرسنال الإنجليزي بهدف دون رد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال رايا في تصريحات عبر أمازون برايم: "دوناروما تصدى لبعض الفرص بشكل رائع، سنحاول الاستفادة من الإيجابيات في مباراة العودة، باريس فريق قوي ويحسب للاعبينا جهدهم وكان بإماكننا الفوز".

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وأضاف "نعلم أن باريس يستحوذ على الكرة كثيرا وهم بارعون في ذلك، أتيحت لهم تلك الفرصة وسجلوا وهذه هي كرة القدم، وأتيحت لنا الفرص لكننا لم ننجح في التسجيل".

وأكمل "إذا لعبنا بشكل جيد ووضعناهم في موقف دفاعي وضغطنا عليهم وصنعنا الكثير من الفرص، سنعلم أننا قادرون على الفوز".

وأتم تصريحاته "أنا هنا لأنقذ الأهداف وأساعد الفريق، ولحسن الحظ تمكنت من ذلك".

وعاد باريس سان جيرمان من إنجلترا بالفوز على أرسنال في المباراة التي أقيمت بملعب الإمارات في لندن.

ويلعب الفريقين في مباراة العودة يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل في ملعب حديقة الأمراء في باريس.

دافيد رايا أرسنال باريس سان جيرمان
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