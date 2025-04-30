رحيل عبد الحميد بسيوني عن تدريب طلائع الجيش

أعلن عبد الحميد بسيوني استقالته من تدريب طلائع الجيش.

وكتب بسيوني عبر حسابه على فيسبوك: "كل الشكر والتقدير والحترام لمجلس طلائع الجيش على قبول استقالتي عن فترة استمرت موسمين ونصف مع دعواتي بدوام النجاح والتوفيق للنادي".

"كل الشكر والتقدير والاحترام للجهاز الفني والإداري والطبي ومسؤولي المهمات وجميع اللاعبين".

وكان الفريق قد خسر في مباراته الأخيرة من الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.

ويقود عبد الحميد بسيوني طلائع الجيش منذ مايو 2023.

وخلال فترة تواجده مع الفريق قاد بسوني طلائع الجيش في 68 مباراة حقق خلالها الفريق 24 فوزا وتعادل في 20 وخسر 24 آخرين.

وسبق لعبد الحميد بسيوني قيادة طلائع الجيش للوصول لنهائي كأس مصر والذي خسره من الأهلي، قبل قيادة الفريق للتتويج بكأس مصر على حساب الأحمر أيضا.

ويحتل طلائع الجيش المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة تفادي الهبوط برصيد 21 نقطة.