لويس إنريكي: مباراة العودة ضد أرسنال ستكون صعبة والفوز يمنحنا أفضلية صغيرة

يرى لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان أن فريقه ينتظره مباراة صعبة للغاية ضد أرسنال في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز باريس سان جيرمان الفرنسي على أرسنال الإنجليزي بهدف دون رد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال إنريكي في تصريحات عبر أمازون برايم: "هذا المستوى من المباريات يصعب تحليها، كانت الأجواء رائعة وفريقنا أظهر قوته، حاولنا اللعب بطريقتها وسجلها الهدف مبكرا وفي بعض الأحيان كنا نعاني"

وأضاف "كان بإمكاننا تسجيل الهدف الثاني ومباراة العودة صعبة للغاية".

وأتم تصريحاته "علينا الاستعداد للمباراة الثانية لأنها ستكون صعبة والفوز في الذهاب يمنحنا أفضلية بسيطة، سنعاني في العودة ونحن نعلم ذلك لكننا نستطيع الوصول للنهائي".

وعاد باريس سان جيرمان من إنجلترا بالفوز على أرسنال في المباراة التي أقيمت بملعب الإمارات في لندن.

ويلعب الفريقين في مباراة العودة يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل في ملعب حديقة الأمراء في باريس.