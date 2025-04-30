خبر في الجول – زيزو يشكو الزمالك في جمعية اللاعبين المحترفين

تقدم أشرف عبد العزيز محامي أحمد مصطفى "زيزو" بشكوى ضد نادي الزمالك وذلك أمام جمعية اللاعبين المحترفين التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم.

وعلم FilGoal.com أن أشرف عبد العزيز تقدم بالشكوى ضد الزمالك لجمعية اللاعبين المحترفين، أمس الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025.

وجاء في شكوى محامي زيزو ضد الزمالك أن هناك ترويع من مسؤولي الزمالك وتهديد للاعب وتعمد إثارة الفتن ضده من أجل تجديد تعاقده بشروطهم رغم أن له مستحقات مالية متأخرة من موسم 2023-2024، و2024-2025.

وأن موظفي الزمالك قاموا بناء على توجيهات من إدارة النادي بنزع صورة اللاعب من على جدران النادي وتمزيقها والدهس والبصق عليها وتوجيه السباب بألفاظ خارجة وهو الأمر الذي يحض على الكراهية والعنف.

وأن الدليل على أن ذلك بناء على توجيهات مسؤولي الزمالك أنه تم إعداد وتجهيز كافة المعدات التي تساعد العاملين على اعتلاء الجدران وإزالة الصورة وتصوير هذا الحدث.

يأتي ذلك بعدما أعلن الزمالك رفضه التحقيق مع زيزو في مقر اتحاد كرة القدم وتمسكه بالتحقيق معه في مقر نادي الزمالك.

ويأتي ذلك الخطاب ردا على الخطاب الذي تلقاه النادي من الاتحاد المصري والذي يفيد بطلب اللاعب أحمد زيزو التحقيق معه من قبل نادي الزمالك في مقر اتحاد الكرة.

ويأتي ذلك الخطاب ردا على الخطاب الذي تلقاه النادي من الاتحاد المصري والذي يفيد بطلب اللاعب أحمد زيزو التحقيق معه من قبل نادي الزمالك في مقر اتحاد الكرة.

ورفض مسؤولو الزمالك بشكل قاطع ذلك، خاصة مع مزاعم وأقوال اللاعب بشأن التخوف على سلامته وأمنه داخل النادي غير صحيحة.

وأشار الزمالك إلى أن اللاعب اختلق ذلك لتبرير انقطاعه عن خوض التدريبات والمباريات.

ورد الزمالك على لاعبه أحمد سيد "زيزو" بعد الإنذار الذي أرسله إلى ناديه للمطالبة بمستحقاته المتأخرة.

وطالب الزمالك من لاعبه إيضاح حقيقة استخراجه تأشيرة أمريكا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

ماذا حدث؟

قال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: اللاعب أرسل إنذارا للزمالك يطالب فيه بمستحقاته المتأخرة".

وأضاف "زيزو يرغب في الحصول على 50 مليون جنيه بنود إضافية في وجود المجلس السابق لم يحصل عليها إضافة إلى مستحقاته المتأخرة التي تتراوح من 16 إلى 20 مليون جنيه، فيما يرى الزمالك أن مستحقات اللاعب المتأخرة تبلغ 9 ملايين جنيه فقط".

وكان الزمالك قدر أرسل خطابا مسجلا بعلم الوصول إلى أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، لإخطاره بالتغيب عن حضور النادي لخوض التدريبات والمباريات منذ يوم 10 أبريل الجاري، وإبلاغه بالعقوبات الموقعة عليه بسبب هذا الغياب.

وأعلن الزمالك في بيان في وقت سابق عن وصول العلاقة بينه وبين اللاعب إلى طريق مسدود ونهاية علاقته بالفريق عقب نهاية تعاقده.

كما أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك من قبل تحويل زيزو للتحقيق نظرا للتصريحات الإعلامية المسيئة للنادي، وفقا لبيان النادي الأبيض.

قبلها كشف مصدر من النادي الأبيض عن استبعاد زيزو من مباراة ستيلينبوش الجنوب إفريقي في كأس الكونفدرالية، بعد علم مسؤولي النادي بتوقيعه للأهلي منذ 12 مارس.