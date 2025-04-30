مواعيد مباريات الأربعاء 30 مارس - الأهلي وبيراميدز في الدوري.. وبرشلونة ضد إنتر

الأربعاء، 30 أبريل 2025 - 10:57

كتب : FilGoal

الأهلي

تستأنف اليوم مباريات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية للدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FiGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 30 مارس والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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حرس الحدود × بيراميدز.. 5:00 مساء - أون سبورت 1.

بتروجت × الأهلي.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.

دوري أبطال أوروبا

برشلونة × إنتر.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

دوري المحترفين المصري

وي × السكة الحديد مودرن.. 4:30 مساء.

أسوان × المنصورة.. 4:30 مساء.

بترول أسيوط × أبو قير للأسمدة.. 4:30 مساء.

ديروط × راية.. 4:30 مساء.

بلدية المحلة × لافيينا.. 4:30 مساء.

القناة × بروكسي.. 4:30 مساء.

دوري أبطال آسيا للنخبة

النصر × كاواساكي فرونتال.. 7:30 مساء - بي إن سبورت AFC

كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما

سيراليون × مصر.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

جنوب إفريقيا × تنزانيا.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

الدوري المصري دوري أبطال أوروبا الأهلي منتخب مصر للشباب
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