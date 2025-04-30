مواعيد مباريات الأربعاء 30 مارس - الأهلي وبيراميدز في الدوري.. وبرشلونة ضد إنتر
الأربعاء، 30 أبريل 2025 - 10:57
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية للدوري المصري الممتاز.
ويقدم لكم FiGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 30 مارس والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
حرس الحدود × بيراميدز.. 5:00 مساء - أون سبورت 1.
بتروجت × الأهلي.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.
دوري أبطال أوروبا
برشلونة × إنتر.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
دوري المحترفين المصري
وي × السكة الحديد مودرن.. 4:30 مساء.
أسوان × المنصورة.. 4:30 مساء.
بترول أسيوط × أبو قير للأسمدة.. 4:30 مساء.
ديروط × راية.. 4:30 مساء.
بلدية المحلة × لافيينا.. 4:30 مساء.
القناة × بروكسي.. 4:30 مساء.
دوري أبطال آسيا للنخبة
النصر × كاواساكي فرونتال.. 7:30 مساء - بي إن سبورت AFC
كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما
سيراليون × مصر.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
جنوب إفريقيا × تنزانيا.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 6.