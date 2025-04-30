راموس: الهدف المبكر في شباك أرسنال زاد من ثقتنا

رفض جونكالو راموس مهاجم باريس سان جيرمان، التحدث عن ضمان فريقه التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق باريس سان جيرمان الفوز ذهابا على أرسنال في عقر داره بملعب الإمارات في لندن، بهدف نظيف.

سجل عثمان ديمبلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة.

وأوضح راموس في تصريحات لبي ان سبورتس عقب المباراة: "مازال أمامنا مباراة الإياب أمام أرسنال".

وأكمل "الهدف المبكر جعل المباراة مفتوحة وزاد من ثقتنا بأنفسنا وشيء جيد أن تسجل في الدقائق الأولى".

وعن إهدار الفرص أمام مرمى أرسنال، رد جونكالو معلقا: "في بعض الأحيان يحدث هذا في كرة القدم، ولم يحالفني الحظ للتسجيل".

وتقام مباراة الإياب بين باريس سان جيرمان وأرسنال على ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية يوم الأربعاء 7 مايو المقبل.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من برشلونة وإنتر في نصف النهائي الآخر.