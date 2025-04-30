كرة سلة - مصدر من الاتحاد يكشف لـ في الجول موقف الحكام الأجانب من مباريات الدوري

تنطلق منافسات نصف نهائي دوري السوبر للمحترفين لرجال كرة السلة يوم 13 مايو المقبل.

وتختتم المسابقات المحلية لموسم رجال الكرة السلة نهاية مايو المقبل.

وتأكد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف النهائي، بينما ينتظر الاتحاد الفائز في المباراة الفاصلة بين سبورتنج والجزيرة.

وكشف مصدر من اتحاد السلة المصري لـ FilGoal.com: "تم تحديد مواعيد مباريات المسابقات المحلية لكأس مصر والدوري".

وتابع "تم مخاطبة الأندية المتأهلة لنصف نهائي الدوري المصري بشأن الحكام الأجانب إذ لا يتكفل الاتحاد بمستحقاتهم المالية".

وأوضح "حال تم طلب حكام أجانب لمباراة يتم تقسيم المستحقات بين الفريقين الراغبين في استقدام حكام أجانب".

وشدد "في حال رفض نادي استقدام حكام أجانب، يتحمل الآخر التكاليف كاملة حال أصر على إقامة المباراة بحكام أجانب".

واختتم المصدر تصريحاته "حتى الآن لم تصلنا أي خطابات بشأن طلب حكام أجانب بشكل رسمي".

الدوري المصري

قبل النهائي بنظام Best of 5 - أيام 13 و14 و16 و18 و20 مايو

النهائي بنظام Best of 5 - أيام 25 و26 و28 و30 مايو و1 يونيو

وتقام منافسات الدوري بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مواجهات يحسم تأهله للدور التالي.

ويواجه الأهلي فريق الزمالك في نصف النهائي.

بينما ينتظر الاتحاد السكندري الفائز من مباراة سبورتنج أمام الجزيرة.

وكان سبورتنج قد عادل سلسلة ربع نهائي الدوري 2-2 مع الجزيرة لتقام مباراة فاصلة.