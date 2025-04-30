أمم إفريقيا تحت 20 عاما - منتخب مصر يختتم تدريباته تحضيرا لـ سيراليون

الأربعاء، 30 أبريل 2025 - 00:24

كتب : محمد جمال

منتخب مصر تحت 20 عاما

اختتم المنتخب الوطني تحت 20 سنة تدريباته اليوم بالإسماعيلية تحضيرا لمواجهة سيراليوان.

وتستضيف مصر البطولة خلال الفترة ما بين 27 أبريل وحتى 18 مايو المقبل والمؤهلة لكأس العالم.

ويلعب المنتخب المصري مباراته الثانية يوم الأربعاء أمام سيراليون باستاد هيئة قناة السويس فى تمام التاسعة مساء.

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ويتصدر منتخب مصر مجموعته (الأولى) برصيد 3 نقاط من الفوز على جنوب إفريقيا.

وسجل محمد عبد الله هدف منتخب مصر الوحيد في الدقيقة 61 بعد تسديدة أرضية.

وحصل عبد الله على جائزة رجل المباراة.

ولعبت المباراة على ملعب استاد القاهرة.

بينما يحل سيراليون ثانيا مع زامبيا بعد تعادلهما سلبيا، فيما حصل منتخب تنزانيا على راحه بالجولة الأولى.

وكان من المقرر إقامة البطولة في شهر إبريل القادم بكوت ديفوار التي اعتذرت عن استضافتها قبل ساعات.

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