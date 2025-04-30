معروف حكما لمباراة بتروجت والأهلي.. والبنا لحرس الحدود وبيراميدز

أسند اتحاد الكرة مباراة بتروجت أمام الأهلي إلى الحكم محمد معروف، المقررة في تمام الثامنة مساء الأربعاء.

ويلتقي بتروجت أمام الأهلي الساعة الثامنة مساءً على استاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة من مجموعة البطولة في الدوري.

ويعاونه، محمد مجدي سليمان حكم مساعد أول، وعمر فتحي حكم مساعد ثاني، وحسني سلطان حكما رابعا.

ويتواجد على تقنية الفيديو محمد الشناوي، ويعاونه شهاب راشد حكما مساعدًا.

ويحتل الأهلي فيحل في الوصافة برصيد 40 نقطة، أما بتروجت فيحل في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

ويدير محمود البنا مباراة حرس الحدود أمام بيراميدز الساعة الخامسة مساء الأربعاء، على استاد حرس الحدود في الإسكندرية.

ويعاونه أحمد حسام طه، وهاني عبد الفتاح مساعدان، وسيد شعبان حكما رابعا.

ويتواجد على تقنية الفيديو أحمد الغندور، ويعاونه هاني خيري.

ويحتل بيراميدز صدارة الدوري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل حرس الحدود المركز التاسع برصيد 22 نقطة.