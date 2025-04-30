بتروجت يكشف موقفه من تأجيل مباراة الأهلي

الأربعاء، 30 أبريل 2025 - 00:11

كتب : FilGoal

هادي رياض - بتروجت - حرس الحدود

كشف محمد أيمن المشرف على الكرة في بتروجت عن موقف ناديه من مباراة الأهلي المقررة يوم الأربعاء.

ويلتقي بتروجت أمام الأهلي الساعة الثامنة مساءً على استاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة من مجموعة البطولة في الدوري.

وأوضح المشرف على الكرة في بتروجت في تصريحات للقناة الأولى المصرية: "لم نتلق أي قرار رسمي بشأن تأجيل مباراة الأهلي في الدوري يوم الأربعاء".

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وأكمل "لكننا مع أي قرار يضمن سلامة لاعبي الفريقين".

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من دخول المنخفض الجوى الخماسينى والذى يعمل على نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التى تؤدي إلى تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية .

وعن مواجهة الأهلي، رد معلقا: "الأهلي نادي كبير ولا يقف على أي مدرب، قد يكون تغيير المدرب في صالحنا ويمكن أن يكون دافع للاعبي الأهلي في المباراة".

ورحل مارسيل كولر عن القيادة الفنية للأهلي بعد وداع الفريق لدوري أبطال إفريقيا من نصف النهائي.

وخسر الأهلي أمام صندوانز بعد التعادل في القاهرة بهدف لكل فريق، والتعادل السلبي في جنوب إفريقيا، ليتأهل صنداونز إلى النهائي مستفيدا من قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين في حالة التعادل.

وكان FilGoal.com كشف عن موقف رابطة الأندية المصرية من مباراة بتروجت والأهلي، ومتابعة تفاصيل الطقس لحظة بلحظة مع هيئة الأرصاد.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

ويحتل الأهلي فيحل في الوصافة برصيد 40 نقطة، أما بتروجت فيحل في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

بتروجت الأهلي الدوري
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