واصل تفوقه على الإنجليز.. ديمبيلي يقود سان جيرمان للفوز على أرسنال

فاز باريس سان جيرمان الفرنسي على أرسنال الإنجليزي بهدف دون رد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعاد باريس سان جيرمان من إنجلترا بالفوز على أرسنال في المباراة التي أقيمت بملعب الإمارات في لندن.

ويلعب الفريقين في مباراة العودة يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل في ملعب حديقة الأمراء في باريس.

واستمر باريس سان جيرمان في تفوقه على الفرق الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وذلك بعدما فاز على مانشستر سيتي في دور المجموعات، وعلى ليفربول في دور الـ16 وعلى أستون فيلا في دور الـ8.

هدف فوز باريس سان جيرمان جاء عن طريق نجمه عثمان ديمبيلي الذي وصل للمساهمة التهديفية رقم 11 له في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، معادلا رقم كيليان مبابي نجم العملاق الباريس السابق وريال مدريد الحالي.

وصف المباراة

لم ينتظر باريس سان جيرمان سوى 4 دقائق ليسجل هدف التقدم عن طريق عثمان ديمبيلي.

وجاء الهدف بعد انطلاقة من ناحية اليسار من خفيتشيا كفاراتسخيليا الذي لعب كرة أرضية قابلها ديمبيلي بتسديدة مباشرة في الشباك.

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🚨 ديمبيلي يفتتح التسجيل لباريس بعد 3 دقائق فقط!

تبادل رائع مع كفاراتسخيليا، وتسديدة تصطدم بالقائم وتدخل الشباك! 🔥⚽️ 0-1 لباريس!#دوري_أبطال_أوروبا #ارسنال_باريس pic.twitter.com/WsV78662ak — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 29, 2025

وكاد باريس أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 32 بفرصة خطيرة من ديزيري دوي الذي سدد كرة أرضية قوية أبعدها دافيد رايا ببراعة.

مع بداية الشوط الثاني سجل أرسنال هدف التعادل بضربة رأسية من ميكيل ميرينو بعد عرضية من ديكلان رايس.

لكن اللعب توقف لمراجعة الهدف وقرر الحكم عدم احتسابه بسبب التسلل على لاعب أرسنال ميرينو.

وكاد تروسارد أن يسجل هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 55 بعدما انفرد بالمرمى وسدد كرة أرضية قوية أبعدها دوناروما ببراعة.

وأهدر البديل برادلي باركولا فرصة إضافة الهدف الثاني لباريس سان جيرمان بعدما انفرد بالمرمى وسدد كرة جوار القائم.

ومرة أخرى كاد باريس أن يسجل الثاني بعدما وصلت الكرة إلى البديل جونزالو راموس في منطقة الجزاء ليسدد بقوة في العارضة.

وفي الوقت القاتل أهدر مارتينيلي فرصة تسجيل التعادل لأرسنال بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد أعلى المرمى.