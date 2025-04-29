ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة ألابا

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 23:58

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد غرناطة

أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي تفاصيل إصابة ديفيد ألابا مدافع الفريق.

ديفيد ألابا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وكان ألابا العائد من الإصابة قد تعرض لإصابة جديدة خلال مواجهة الفريق الأخيرة في الدوري ضد خيتافي.

وكشف ريال مدريد أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة ألابا بتمزق في الغضروف الداخلي في ركبته اليسرى.

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ولم يوضح ريال مدريد مدة غياب اللاعب.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني.

ويقام اللقاء يوم 4 مايو المقبل.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة.

ويأتي الفريق الملكي خلف برشلونة بـ 4 نقاط.

ويتواجه الفريقان يوم 11 مايو المقبل في كلاسيكو جديد لكن هذه المرة في الدوري.

وحسم برشلونة الكلاسيكو في 3 مناسبات هذا الموسم إذ فاز في السوبر والدوري والكأس.

ريال مدريد ديفيد ألابا الدوري الإسباني
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