جيسوس: أهلي جدة استحق الفوز.. وعقدي مستمر مع الهلال

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 23:47

كتب : FilGoal

خورخي جيسوس

شدد جورج جيسوس مدرب الهلال على أن فريقه استحق الخسارة أمام أهلي جدة.

وودع الهلال دوري أبطال آسيا للنخبة بعد الخسارة على يد أهلي جدة 3-1 في المباراة التي أقيمت ضمن نصف النهائي.

وقال جيسوس في مؤتمر صحفي: " الأهلي كان أفضل من فريقنا، الشوط الأول أتيحت لهم فرص من مساحات من المفترض أن لا نتركها لهم، استغلوا المساحة التي حصلوها وسجلوا هدفين واستطاعو التأثير على الاتزان الذهني للاعبين والطرد أكمل على الفريق ولم يجعله يستطيع العودة الى المباراة".

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وشدد "خسرنا اليوم أمام فريق يملك امكانيات على مستوى عالي، عندما تكون النتيجة سلبية نبحث عن ضحية والإدارة ليس لها علاقة بالخسارة أنا الذي أتحمل المسؤولية".

وأتم "الاستمرار مع الهلال؟ عقدي مستمر قبل المباراة وبعد المباراة، لدينا عقود نلتزم بها".

الهلال ودع دوري أبطال آسيا للموسم الثاني على التوالي من الدوري نصف النهائي.

أهلي جدة ينتظر الفائز من مواجهة النصر ضد كاوزاكي فرونتال الياباني لمواجهته في المباراة النهائية.

دوري أبطال آسيا جيسوس
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