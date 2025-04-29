تقرير: منتخب الأرجنتين يعرض مواجهة المغرب وديا في أكتوبر.. وموعد بديل

خاطب الاتحاد الأرجنتيني نظيره المغربي من أجل خوض مباراة ودية في أكتوبر المقبل.

ويأتي ذلك قبل شهرين من منافسات أمم إفريقيا التي تحتضنها المغرب بداية من 21 ديسمبر المقبل.

وكشف موقع جورنال سبور المغربي أن الاتحاد المغربي تلقى خطابا من نظيره الأرجنتيني يعرض تنظيم مباراة ودية بين المنتخبين.

وأشار المصدر إلى أن الاتحاد الأرجنتيني عرض بشكل مبدئي تنظيم المباراة في أكتوبر خلال فترة التوقف الدولي.

ويأتي ذلك ضمن تحضيرات المنتخب الأرجنتيني لنهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

واقترح الاتحاد الأرجنتيني تاريخا بديلا في مارس 2026 حال تعذر تنظيمها في أكتوبر.

ويدرس الاتحاد المغربي لكرة القدم مقترحي الاتحاد الأرجنتيني الذي طلب خوض المباراة في بلد أوروبي أو المغرب بسبب قرب المحترفين.

ويقع المغرب في المجموعة الأولى رفقة منتخبات مالي وزامبيا وجزر القمر ضمن منافسات أمم إفريقيا.