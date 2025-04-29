بي بي سي: إيقاف روديجر 6 مباريات.. وإلغاء البطاقة الحمراء لـ بيلينجهام في نهائي الكأس

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 23:09

كتب : FilGoal

أنطونيو روديجر - ريال مدريد

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عن قرار الاتحاد الإسباني بشأن اعتراض أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد على حكم مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا ريكاردو دي بورجوس بنجوتشيا.

وقام روديجر بالاعتراض على حكم نهائي الكأس وألقى مكعب ثلج على حكم المباراة، وفقا لبي بي سي.

وأوضحت بي بي سي في تقريرها: "الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرر إيقاف روديجر 6 مباريات، بسبب العنف ضد الحكم."

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وذكرت بي بي سي "كتب الحكم في تقريره إن قلب دفاع ريال مدريد ألقى مكعب ثلج من المنطقة الفنية تجاهه."

وتلقى روديجر ولوكاس فاسكيز، بطاقتين حمراوين مباشرتين بعد رد فعلهما الغاضب على خطأ ضد كيليان مبابي قبيل صافرة النهاية.

وتابعت بي بي سي "الاتحاد الإسباني ألغى البطاقة الحمراء التي وجهت لـ جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد لاعتراضه بعد صافرة النهاية."

وأضاف "وذكر تقرير الحكم أن بيلينجهام اقترب منه في سلوك عدواني، مما استدعى زملاءه للتدخل، إلا أن الاتحاد الإسباني أكد أن ريال مدريد قدم أدلة فيديو تُثبت عدم صحة ذلك."

وأشار التقرير إلى المادة التي استند عليها الاتحاد الإسباني لمعاقبة روديجر: "بموجب المادة 101 من قانون الانضباط للاتحاد الإسباني لكرة القدم، والتي تتناول العنف البسيط تجاه الحكام، كان من الممكن إيقاف روديغر لمدة تتراوح بين أربع و12 مباراة."

وستمتد المباريات التي يغيب عنها رويجر إلى الموسم المقبل.

ويتبقى لريال مدريد 5 مباريات هذا الموسم، بالإضافة إلى المباراة الافتتاحية الموسم المقبل.

وخضع روديجير لعملية جراحية بعد إصابته بقطع جزئي في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى.

صاحب الـ 32 عاما يعد أحد أكثر اللاعبين خوضا للمباريات بقميص ريال مدريد منذ بداية الموسم.

وشارك روديجير حتى الأن في 49 مباراة وخلالها سجل ثلاثة أهداف وصنع هدف ولم يغب سوى عن 7 مباريات.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة بفارق 4 نقاط خلف برشلونة.

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