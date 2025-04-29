رئيس الهلال: أتحمل كافة الأخطاء.. ولن أقبل بهذا المستوى

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 23:05

كتب : FilGoal

خورخي جيسوس مدرب الهلال

قدم فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي اعتذاره لجماهير ناديه بعد الخروج من دوري أبطال آسيا.

وودع الهلال دوري أبطال آسيا للنخبة بعد الخسارة على يد أهلي جدة 3-1 في المباراة التي أقيمت ضمن نصف النهائي.

وقال فهد بن نافل رئيس الهلال السعودي في تصريحات للصحفيين: "أعتذر لجماهير الهلال التي تحب رؤية فريقها بالريادة دائماً، أتحمل كافة الأخطاء".

أخبار متعلقة:
لأول مرة منذ 13 عاما.. أهلي جدة يثأر من الهلال بثلاثية ويصل لنهائي أبطال آسيا أبطال آسيا- ميتروفيتش يقود هجوم الهلال أمام أهلي جدة في نصف النهائي.. ومحرز أساسي مؤتمر يايسله: الهلال لديه أفضلية يوم راحة إضافي.. ولا نفرق بين اللاعب السعودي والأجنبي قبل مواجهة أهلي جدة.. الهلال يعلن تفاصيل إصابة كانسيلو ومدة الغياب

وأضاف "بدايتي كانت تحقيق أبطال آسيا وقد تكون نهايتي مع إدارة نادي الهلال في البطولة ذاتها. أنا محب ومشجع لنادي الهلال قبل أن أكون رئيس مجلس إدارة".

وشدد "سأبحث مع العضو الداعم الأمير الوليد بن طلال عما يحتاجه الفريق وكافة الأمور. لن أقبل هذا المستوى الذي لا يرضيني".

سجل أهداف أهلي جدة: روبرتو فيرمينيو وإيفان توني وفراس البريكان.

فيما سجل سالم الدوسري هدف نادي الهلال الوحيد.

أهلي جدة ينتظر الفائز من مواجهة النصر ضد كاوزاكي فرونتال الياباني لمواجهته في المباراة النهائية.

الهلال ودع دوري أبطال آسيا للموسم الثاني على التوالي من الدوري نصف النهائي.

دوري أبطال آسيا الهلال السعودي
نرشح لكم
جيسوس: أهلي جدة استحق الفوز.. وعقدي مستمر مع الهلال لأول مرة منذ 13 عاما.. أهلي جدة يثأر من الهلال بثلاثية ويصل لنهائي أبطال آسيا تحضيرا لكأس العالم.. المنتخب السعودي للشباب يواجه البرازيل وكولومبيا وديا في مصر انتهت في أبطال آسيا - الهلال (1)-(3) أهلي جدة.. مباراة مجنونة أبطال آسيا- ميتروفيتش يقود هجوم الهلال أمام أهلي جدة في نصف النهائي.. ومحرز أساسي مؤتمر بيولي: نتائج الفرق السعودية في آسيا تعكس قوة الدوري.. وكاواساكي منظم للغاية "بسبب تأخر وصول الحافلة".. لجنة الانضباط ترفض احتجاج الوحدة ضد النصر مؤتمر يايسله: الهلال لديه أفضلية يوم راحة إضافي.. ولا نفرق بين اللاعب السعودي والأجنبي
أخر الأخبار
"مؤامرة مكتملة الأركان".. غزل المحلة يصدر بيانا بعد الخسارة من إنبي 4 ساعة | الدوري المصري
أرتيتا: الهدف الملغي كان سيغير مباراة باريس.. ونسعى لتحقيق الأفضل في حديقة الأمراء 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
راموس: الهدف المبكر في شباك أرسنال زاد من ثقتنا 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
اتحاد العاصمة يفسخ عقد ماركوس باكيتا 5 ساعة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - مصدر من الاتحاد يكشف لـ في الجول موقف الحكام الأجانب من مباريات الدوري 5 ساعة | كرة سلة
أمم إفريقيا تحت 20 عاما - منتخب مصر يختتم تدريباته تحضيرا لـ سيراليون 5 ساعة | الكرة المصرية
معروف حكما لمباراة بتروجت والأهلي.. والبنا لحرس الحدود وبيراميدز 5 ساعة | الدوري المصري
بتروجت يكشف موقفه من تأجيل مباراة الأهلي 5 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحيل كولر 2 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 3 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 4 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه لضم محمد علي بن رمضان ويحصل على توقيعه