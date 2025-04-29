رئيس الهلال: أتحمل كافة الأخطاء.. ولن أقبل بهذا المستوى

قدم فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي اعتذاره لجماهير ناديه بعد الخروج من دوري أبطال آسيا.

وودع الهلال دوري أبطال آسيا للنخبة بعد الخسارة على يد أهلي جدة 3-1 في المباراة التي أقيمت ضمن نصف النهائي.

وقال فهد بن نافل رئيس الهلال السعودي في تصريحات للصحفيين: "أعتذر لجماهير الهلال التي تحب رؤية فريقها بالريادة دائماً، أتحمل كافة الأخطاء".

وأضاف "بدايتي كانت تحقيق أبطال آسيا وقد تكون نهايتي مع إدارة نادي الهلال في البطولة ذاتها. أنا محب ومشجع لنادي الهلال قبل أن أكون رئيس مجلس إدارة".

وشدد "سأبحث مع العضو الداعم الأمير الوليد بن طلال عما يحتاجه الفريق وكافة الأمور. لن أقبل هذا المستوى الذي لا يرضيني".

سجل أهداف أهلي جدة: روبرتو فيرمينيو وإيفان توني وفراس البريكان.

فيما سجل سالم الدوسري هدف نادي الهلال الوحيد.

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أهلي جدة ينتظر الفائز من مواجهة النصر ضد كاوزاكي فرونتال الياباني لمواجهته في المباراة النهائية.

الهلال ودع دوري أبطال آسيا للموسم الثاني على التوالي من الدوري نصف النهائي.