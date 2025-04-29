مؤتمر إنزاجي: نمر بأسبوع سيء.. وعلينا أن ندافع أمام برشلونة

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 22:43

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - إنتر

أثنى سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر الإيطالي على هانز فليك المدير الفني برشلونة، ولامين يامال نجم الفريق الكاتالوني.

ويلتقي إنتر في تمام العاشرة مساء الأربعاء، أمام مضيفه برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح إنزاجي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "برشلونة فريق بُني بشكل جيد للغاية في السنوات الأخيرة، الأمر لا يقتصر على لامين يامال فقط، بل يشمل جميع اللاعبين، ونكن احترامًا كبيرًا لبرشلونة، فهو منافس قوي".

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وأكمل إنزاجي حديثه عن لامين يامال: "موهبة فريدة من نوعها في هذا الوقت، سواءً على المستوى الفردي أو الجماعي".

وأضاف "نعرف برشلونة جيدا، وهانز فليك يُمَكن لاعبيه من تقديم أداء رائع ويلعبون بشكل هجومي في نصف ملعب الخصم، وسيتعين علينا الدفاع كثيرًا"

وعن خسائر إنتر الأسبوع الماضي، رد إنزاجي معلقا "راجعنا المباريات الأخيرة بالتفصيل، ودرسنا أخطائنا، علينا أن ننسى الأسبوع الماضي، لقد حققنا إنجازات استثنائية سابقة لا يجب أن ننساها".

وودع إنتر نصف نهائي كأس إيطاليا بالخسارة بثلاثية أمام ميلان، قبل الخسارة أمام روما بهدف نظيف ليفقد صدارة الدوري الإيطالي لصالح نابولي.

وتوقف رصيد إنتر عند 71 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل 4 جولات من النهاية، فيما يتصدر نابولي الترتيب برصيد 74 نقطة.

وتابع إنزاجي "نمر الآن بأسبوع سيء، وقد فاز برشلونة بكأس ملك إسبانيا، ورغم اختلاف الوضعين، إلا أننا مستعدون."

وأتم عن الفارق بين إنتر وبرشلونة "لا يوجد فرق بيننا، نحن أفضل أربعة أندية في أوروبا".

وتأهل إنتر إلى نصف النهائي بعد إقصاء بايرن ميونيخ، فيما تجاوز برشلونة منافسه بروسيا دورتموند.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من نصف النهائي الآخر بين أرسنال وباريس سان جيرمان.

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