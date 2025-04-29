مصدر من الأهلي لـ في الجول: انضمام عبد الرحمن عيسى للجهاز الفني

انضم عبد الرحمن عيسى المعد البدني للجهاز الفني المؤقت للأهلي بقيادة عماد النحاس.

وأعلن النادي الأهلي تعيين عماد النحاس في منصب المدير الفني بشكل مؤقت لخلافة مارسيل كولر.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "انضمام عبد الرحمن عيسى المعد البدني للجهاز الفني للأهلي".

وأوضح "عيسى هو مخطط الأحمال السابق لمنتخب مصر وقت ولاية روي فيتوريا وأيضا المدرب الخاص لأحمد الجندي البطل الأولمبي المتوج بذهبية أولمبياد باريس".

وسبق وأن عمل عبد الرحمن عيسى في منصب المعد البدني بالمقاولون العرب.

كما يعتبر المدرب الخاص لأحمد الجندي بطل الخماسي الحديث والذي توج معه بفضية أولمبياد طوكيو وذهبية أولمبياد باريس.

وكشف الأهلي عن تعيين عماد النحاس في منصب المدرب العام وقائم بأعمال المدير الفني بشكل مؤقت لحين التعاقد مع جهاز فني أجنبي.

ويعاون عماد النحاس، محمد شوقي نائب المدير الرياضي في الأهلي.

وسبق وأن لعب عماد النحاس رفقة الأهلي لمدة خمسة مواسم من صيف 2004 وحتى 2009.

بينما بدأ النحاس مهمته كمدير فني في يوليو 2014 مع فريق أسوان.

وسبق له وأن تولى قيادة فرق أسوان والشرقية والرجاء المطروحي وطنطا والمقاولون العرب والاتحاد وطلائع الجيش.

وكانت آخر تجربة فنية لعماد النحاس بقيادة المقاولون العرب في صيف 2024 واستمر لمدة 5 مباريات فقط.