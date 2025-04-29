كرة طائرة - بقيادة الثلاثي المصري.. السويحلي يكتب التاريخ ويتوج بإفريقيا أمام الترجي

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 22:19

كتب : محمد سمير

السويحلي الليبي - كرة طائرة

كتب السويحلي الليبي التاريخ كونه أول فريق ليبي يحصد لقب بطولة إفريقيا للأندية لرجال الكرة الطائرة.

وحسم السويحلي الليبي اللقب على حساب الترجي التونسي في مباراة ماراثونية انتهت بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

ويقود الفريق الليبي، الثلاثي المصري أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام وأحمد سعيد.

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ونجح أحمد سعيد في حسم نقطة المباراة في لقاء شهد تألق الثلاثي المصري.

وكتب السويحلي اسمه في قائمة الفرق المتوجة باللقب ليصبح الفريق الحادي عشر الذي يحصد اللقب القاري.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي برصيد 16 لقبا.

إنجاز مميز

حقق الثنائي أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام لقب بطولة إفريقيا مع 3 أندية مختلفة.

وحصد الثنائي اللقب رفقة كل من الأهلي وطلائع الجيش والسويحلي.

ورفع الثنائي رصيده إلى 10 ألقاب من بطولة إفريقيا.

وانضم الثنائي صلاح وعبد السلام إلى السويحلي من الأهلي في يناير الماضي، بينما كان أحمد سعيد أول الوافدين للفريق الليبي.

كرة طائرة السويحلي الأهلي أحمد صلاح عبد الله عبد السلام أحمد سعيد
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