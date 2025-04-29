أشعل مجموعة الهبوط.. حمزة الجمل يقود إنبي للفوز الثاني على التوالي أمام غزل المحلة

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 22:04

كتب : FilGoal

حمزة الجمل - إنبي -

واصل إنبي انطلاقته المميزة تحت قيادة حمزة الجمل بالفوز على ضيفه غزل المحلة بهدف نظيف في ثاني مباريات الفريق البترولي بمجموعة الهبوط من بطولة الدوري المصري.

سجل هدف المباراة الوحيد أحمد أمين قفة مهاجم إنبي في الدقيقة 55 ليمنح فريقه النقاط الثلاث.

ورفع إنبي رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع، نفس رصيد الإسماعيلي صاحب المركز الثامن.

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وتوقف رصيد غزل المحلة عند 20 نقطة في المركز السادس.

ولدى إنبي ميزة في خوضه مباراتين فقط، فيما خاض منافسيه الإسماعيلي (18 نقطة)، وغزل المحلة (20 نقطة)، وسموحة (21 نقطة) 3 مباريات في المجموعة.

ونجح إنبي في الثأر من غزل المحلة، بعدما خسر أمامه بثلاثية في مباراة الدور الأول.

وانتصر إنبي للمباراة الثانية على التوالي بعد حقق الفوز على حساب مودرن سبورت في الجولة الأولى من مجموعة الهبوط 2-1.

وكان مقررًا أن تقام المباراة على ملعب المقاولون العرب ولكن رابطة الأندية نقلتها إلى ملعب بتروسبورت بدون جماهير، بسبب خوض المقاولون العرب لمباراة على ملعبه بنفس اليوم.

وطلب غزل المحلة إعادة المباراة إلى المقاولون العرب يوم 22 أبريل ولكن النادي أشار إلى أن رفض طلبه جاء قبل المباراة بـ 28 ساعة فقط.

وتولى حمزة الجمل الإدارة الفنية لفريق إنبي يوم 6 سبتمبر الماضي، ويعاونه محمد حمص وأحمد فتحي وأحمد عبد الظاهر في الجهاز الفني.

وقاد الجهاز الفني الجديد لإنبي فريقه في 7 مباريات في كافة البطولات، حقق الفوز في 5، وخسر مباراتين.

وفاز إنبي أمام الأهلي وفاركو في كأس الرابطة، فيما خسر أمام طلائع الجيش.

وفي كأس مصر خسر أمام بيراميدز 2-1، فيما حقق الفوز في مباراتيه بمجموعة الهبوط في الدوري.

ويسعى إنبي للابتعاد عن المركزين الآخيرين في مجموعة الهبوط لتفادي النزول إلى دوري المحترفين.

وأقيم الدور الأول من الدوري لتنقسم بعدها الفرق الـ18 إلى مجموعتين، الأولى من المركز الأول إلى التاسع لتحديد البطل والمراكز المؤهلة إفريقيا، فيما تخوض الفرق من العاشر حتى الثامن عشر منافسة في مجموعة الهبوط لتحديد الفريقين الهابطين إلى دوري المحترفين.

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