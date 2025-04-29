لأول مرة منذ 13 عاما.. أهلي جدة يثأر من الهلال بثلاثية ويصل لنهائي أبطال آسيا

حجز أهلي جدة مقعدا في نهائي دوري أبطال آسيا لأول مرة منذ 13 عاما.

وفاز أهلي جدة على الهلال 3-1 في المباراة التي أقيمت ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

سجل أهداف أهلي جدة: روبرتو فيرمينيو وإيفان توني وفراس البريكان.

فيما سجل سالم الدوسري هدف نادي الهلال الوحيد.

أهلي جدة ينتظر الفائز من مواجهة النصر ضد كاوزاكي فرونتال الياباني لمواجهته في المباراة النهائية.

أهلي جدة وصل لنهائي دوري أبطال آسيا منذ نسخة 2012 عندما خسر من أولسان الكوري الجنوبي بالنهائي.

أهلي جدة ثأر من خسارته أمام الهلال في ثمن نهائي أبطال آسيا 2019.

الهلال ودع دوري أبطال آسيا للموسم الثاني على التوالي من الدوري نصف النهائي.

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وصف المباراة

بدأ أهلي جدة المباراة بضغط هجومي على مرمى الهلال بركلة ركنية نفذها رياض محرز بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها إيفان توني برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة الثانية.

وأرسل جالينو كرة عرضية من جهة اليسار قابلها روبيرتو فيرمينو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت أعلى منتصف المرمى في الدقيقة التاسعة.

وأنقذ ياسين بونو فرصة تسجيل الهدف الثاني للنادي الأهلي بعد تسديدة قوية من فرانك كيسيه.

وأهدر ميتروفيتش مهاجم الهلال فرصة خطيرة بضربة رأسية.

وانفرد إيفان توني مهاجم أهلي جدة بياسين بونو حارس الهلال وراوغه ثم سجل الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وألغى حكم اللقاء هدفا ثالثا لنادي الهلال سجله إيفان توني بداعي التسلل.

وقلص سالم الدوسري الفارق وسجل الهدف الأول لنادي الهلال عند الدقيقة 42 قبل نهاية الشوط الأول.

وحصل كاليدو كوليبالي على البطاقة الصفراء الثاني ليكمل الهلال اللقاء بـ 10 لاعبين من الدقيقة 60.

واحتسبحكم المباراة ركلة جزاء لنادي أهلي جدة لكن ياسين بونو تصدى لتسديدة فران كيسيه ليحافظ على حظوظ الهلال في باقي المباراة.

وحرم القائم الأيسر جالينو جناح أهلي جدة من تسجيل الهدف الثالث.

لكن فراس البريكان استطاع تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بعد انفراد تام بالمرمى.