كرة سلة - الختام قبل نهائيات BAL.. الكشف عن مواعيد المتبقي من الدوري والكأس

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 21:45

كتب : هاني العوضي

كرة السلة

تختتم المسابقات المحلية لموسم رجال الكرة السلة نهاية مايو المقبل.

وبذلك تنتهي منافسات دوري السوبر المصري قبل مشاركة الاتحاد السكندري في نهائيات الدوري الإفريقي BAL والمقرر إقامتها في جنوب إفريقيا.

وتنطلق نهائيات BAL خلال الفترة من 6 إلى 14 يونيو.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - فوز الاتحاد والأهلي والزمالك في أول لقاءات best of 5 كرة سلة - الزملك يعلن التعاقد مع محترف الأهلي السابق كرة سلة - الأهلي يضرب موعدا مع الزمالك في نصف نهائي الدوري.. والاتحاد ينتظر كرة سلة - سيدات مصر في المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا

وعلم FilGoal.com مواعيد المتبقي من الموسم المحلي كالآتي:

كأس مصر

2 مايو - الاتحاد × هيليوبوليس - ختام ربع النهائي

6 مايو - نصف النهائي

8 مايو - نهائي كأس مصر

الدوري المصري

قبل النهائي بنظام Best of 5 - أيام 13 و14 و16 و18 و20 مايو

النهائي بنظام Best of 5 - أيام 25 و26 و28 و30 مايو و1 يونيو

وتقام منافسات الدوري بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مواجهات يحسم تأهله للدور التالي.

ويواجه الأهلي فريق الزمالك في نصف النهائي.

بينما ينتظر الاتحاد السكندري الفائز من مباراة سبورتنج أمام الجزيرة.

وكان سبورتنج قد عادل سلسلة ربع نهائي الدوري 2-2 مع الجزيرة لتقام مباراة فاصلة.

كرة سلة الدوري المصري
نرشح لكم
دوري NBA - كليفلاند يتأهل إلى نصف نهائي الشرق أمام ميامي.. وجولدن ستيت يقترب من حسم سلسلة هيوستن كرة سلة - الأهلي يضرب موعدا مع الزمالك في نصف نهائي الدوري.. والاتحاد ينتظر كرة سلة - الزملك يعلن التعاقد مع محترف الأهلي السابق دوري NBA - أوكلاهوما أول المتأهلين للدور الثاني.. ودنفر يعادل سلسلة كليبرز بسيناريو خيالي كرة سلة - فوز الاتحاد والأهلي والزمالك في أول لقاءات best of 5 كرة سلة - سيدات مصر في المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا كرة سلة - كما كشف في الجول.. الأهلي يعلن تعاقده مع الإنجليزي ويليامز دوري NBA – ليكرز يعادل السلسلة مع مينيسوتا بفضل لوكا.. وأوكلاهوما يواصل التألق
أخر الأخبار
تقرير: منتخب الأرجنتين يعرض مواجهة المغرب وديا في أكتوبر.. وموعد بديل 12 دقيقة | أمريكا
بي بي سي: إيقاف روديجر 6 مباريات.. وإلغاء البطاقة الحمراء لـ بيلينجهام في نهائي الكأس 21 دقيقة | الدوري الإسباني
رئيس الهلال: أتحمل كافة الأخطاء.. ولن أقبل بهذا المستوى 24 دقيقة | سعودي في الجول
مؤتمر إنزاجي: نمر بأسبوع سيء.. وعلينا أن ندافع أمام برشلونة 46 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من الأهلي لـ في الجول: انضمام عبد الرحمن عيسى للجهاز الفني 47 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - بقيادة الثلاثي المصري.. السويحلي يكتب التاريخ ويتوج بإفريقيا أمام الترجي ساعة | كرة طائرة
أشعل مجموعة الهبوط.. حمزة الجمل يقود إنبي للفوز الثاني على التوالي أمام غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
لأول مرة منذ 13 عاما.. أهلي جدة يثأر من الهلال بثلاثية ويصل لنهائي أبطال آسيا ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحيل كولر 2 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 3 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 4 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه لضم محمد علي بن رمضان ويحصل على توقيعه