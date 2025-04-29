كرة سلة - الختام قبل نهائيات BAL.. الكشف عن مواعيد المتبقي من الدوري والكأس

تختتم المسابقات المحلية لموسم رجال الكرة السلة نهاية مايو المقبل.

وبذلك تنتهي منافسات دوري السوبر المصري قبل مشاركة الاتحاد السكندري في نهائيات الدوري الإفريقي BAL والمقرر إقامتها في جنوب إفريقيا.

وتنطلق نهائيات BAL خلال الفترة من 6 إلى 14 يونيو.

وعلم FilGoal.com مواعيد المتبقي من الموسم المحلي كالآتي:

كأس مصر

2 مايو - الاتحاد × هيليوبوليس - ختام ربع النهائي

6 مايو - نصف النهائي

8 مايو - نهائي كأس مصر

الدوري المصري

قبل النهائي بنظام Best of 5 - أيام 13 و14 و16 و18 و20 مايو

النهائي بنظام Best of 5 - أيام 25 و26 و28 و30 مايو و1 يونيو

وتقام منافسات الدوري بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مواجهات يحسم تأهله للدور التالي.

ويواجه الأهلي فريق الزمالك في نصف النهائي.

بينما ينتظر الاتحاد السكندري الفائز من مباراة سبورتنج أمام الجزيرة.

وكان سبورتنج قد عادل سلسلة ربع نهائي الدوري 2-2 مع الجزيرة لتقام مباراة فاصلة.