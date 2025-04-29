مباشر أبطال أوروبا – أرسنال (0)-(1) سان جيرمان.. العارضة تمنع الثاني من راموس

مؤتمر إنزاجي: نمر بأسبوع سيء.. وعلينا أن ندافع أمام برشلونة

مؤتمر فليك: هذا ما علينا فعله أمام خماسي وسط إنتر.. وكوندي فاجأني بهدفه في مدريد