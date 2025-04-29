مباشر أبطال أوروبا – أرسنال (0)-(1) سان جيرمان.. العارضة تمنع الثاني من راموس

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 21:41

كتب : FilGoal

أرسنال - باريس سان جيرمان - بوكايو ساكا - كفاراتسخيليا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ق 85: جونزالو راموس يسدد في العارضة

ق 84: برادلي باركولا يهدر فرصة الثاني بغرابة

ق 55: تروسارد يهدر التعادل ودوناروما يتصدى له

ق 50: إلغاء الهدف بسبب التسلل على ميرينو

ق 47: جووووووول التعادل من ميرينو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان

ق 32: فرصة خطيرة من باريس ورايا يتألق أمام دوي

ق 10: إنذار على تروسارد

ق 4: جوووووول عثمان ديمبيلي

انطلاق المباراة

أرسنال باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
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