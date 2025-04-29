مباشر أبطال أوروبا – أرسنال (0)-(1) سان جيرمان.. العارضة تمنع الثاني من راموس
الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 21:41
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
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ق 85: جونزالو راموس يسدد في العارضة
ق 84: برادلي باركولا يهدر فرصة الثاني بغرابة
ق 55: تروسارد يهدر التعادل ودوناروما يتصدى له
ق 50: إلغاء الهدف بسبب التسلل على ميرينو
ق 47: جووووووول التعادل من ميرينو
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان
ق 32: فرصة خطيرة من باريس ورايا يتألق أمام دوي
ق 10: إنذار على تروسارد
ق 4: جوووووول عثمان ديمبيلي
انطلاق المباراة
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