انتهت أبطال أوروبا – أرسنال (0)-(1) سان جيرمان.. نهاية المباراة بفوز باريس

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 21:41

كتب : FilGoal

أرسنال - باريس سان جيرمان - بوكايو ساكا - كفاراتسخيليا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل أبطال أوروبا - تعديل اضطراري لأرسنال.. وديمبلي يقود هجوم باريس

نهاية المباراة

ق 90+3: مارتينيلي يهدر التعادل

ق 85: جونزالو راموس يسدد في العارضة

ق 84: برادلي باركولا يهدر فرصة الثاني بغرابة

ق 55: تروسارد يهدر التعادل ودوناروما يتصدى له

ق 50: إلغاء الهدف بسبب التسلل على ميرينو

ق 47: جووووووول التعادل من ميرينو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان

ق 32: فرصة خطيرة من باريس ورايا يتألق أمام دوي

ق 10: إنذار على تروسارد

ق 4: جوووووول عثمان ديمبيلي

انطلاق المباراة

أرسنال باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أرتيتا: الهدف الملغي كان سيغير مباراة باريس.. ونسعى لتحقيق الأفضل في حديقة الأمراء راموس: الهدف المبكر في شباك أرسنال زاد من ثقتنا واصل تفوقه على الإنجليز.. ديمبيلي يقود سان جيرمان للفوز على أرسنال مؤتمر إنزاجي: نمر بأسبوع سيء.. وعلينا أن ندافع أمام برشلونة تشكيل أبطال أوروبا - تعديل اضطراري لأرسنال.. وديمبلي يقود هجوم باريس مؤتمر فليك: هذا ما علينا فعله أمام خماسي وسط إنتر.. وكوندي فاجأني بهدفه في مدريد يامال: طالما أحقق الانتصارات لا يمكن لأحد أن يتحدث معي.. وهذا سر رسائل انستجرام لا جازيتا: عودة تورام للتدريبات الجماعية لـ إنتر.. وجاهزية دومفريس
أخر الأخبار
"مؤامرة مكتملة الأركان".. غزل المحلة يصدر بيانا بعد الخسارة من إنبي 3 ساعة | الدوري المصري
أرتيتا: الهدف الملغي كان سيغير مباراة باريس.. ونسعى لتحقيق الأفضل في حديقة الأمراء 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
راموس: الهدف المبكر في شباك أرسنال زاد من ثقتنا 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
اتحاد العاصمة يفسخ عقد ماركوس باكيتا 4 ساعة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - مصدر من الاتحاد يكشف لـ في الجول موقف الحكام الأجانب من مباريات الدوري 4 ساعة | كرة سلة
أمم إفريقيا تحت 20 عاما - منتخب مصر يختتم تدريباته تحضيرا لـ سيراليون 4 ساعة | الكرة المصرية
معروف حكما لمباراة بتروجت والأهلي.. والبنا لحرس الحدود وبيراميدز 4 ساعة | الدوري المصري
بتروجت يكشف موقفه من تأجيل مباراة الأهلي 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحيل كولر 2 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 3 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 4 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه لضم محمد علي بن رمضان ويحصل على توقيعه