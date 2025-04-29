في الجول يوضح موقف الرابطة من تأجيل مباريات الأربعاء بسبب حالة الطقس

تدرس رابطة الأندية موقف مباريات بطولة الدوري المقرر أن تقام يوم الأربعاء 30 إبريل في مجموعة البطولة من الدوري المصري.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من دخول المنخفض الجوى الخماسينى والذى يعمل على نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التى تؤدي إلى تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية .

وعلم FilGoal.com أن رابطة الأندية تتابع مع هيئة الأرصاد حالة الطقس.

ويستضيف حرس الحدود منافسه بيراميدز في تمام الخامسة على ملعب المكس في الإسكندرية الساعة الخامسة مساءً، فيما يلتقي بتروجت أمام الأهلي الساعة الثامنة مساءً على استاد الكلية الحربية.

وكشف مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "لم يتم تأجيل أي مباراة بسبب العاصفة، سيتم المتابعة لحظة بلحظة مع هيئة الأرصاد"

وأضاف: "هيئة الأرصاد الجوية أبلغت الرابطة أن ذروة العاصفة ستكون من الساعة الواحدة ظهرا حتى الثالثة عصرًا".

المصدر أوضح "الرابطة ستكون في حالة تواصل مستمر مع هيئة الأرصاد لحظة بلحظة لمعرفة موقف مباراة بتروجت والأهلي خاصة أن القاهرة ستتعرض بشدة للرياح المثيرة للرمال والأتربة، بعكس الإسكندرية."

ويحتل بيراميدز صدارة الدوري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل حرس الحدود المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

أما الأهلي فيحل في الوصافة برصيد 40 نقطة، وبتروجت ثامنا برصيد 25 نقطة.