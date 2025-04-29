الرابعة هذا الموسم.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة فيرلاند ميندي
الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 21:09
كتب : FilGoal
تعرض فيرلاند ميندي ظهير ريال مدريد للإصابة للمرة الرابعة هذا الموسم مع الفريق الملكي.
فيرلاند ميندي
النادي : ريال مدريد
وكشف نادي ريال مدريد في بيان رسمي عن تعرض ميندي لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.
ولم يوضح ريال مدريد مدة غياب فيرلاند ميندي على أن يتم متابعة تطور حالته.
وكان ميندي عائدا للتو من إصابة في عضلات الفخذ تعرض لها في منتصف مارس الماضي.
وتعرض ميندي للإصابة خلال مواجهة برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا.
وتم استبدال ميندي مبكرا خلال أحداث الشوط الأول بسبب تأثره بالإصابة.
وخاض ميندي ظهير أيسر الفريق 31 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم في مختلف المسابقات.
ويرتبط ميندي بتعاقد مع ريال مدريد حتى صيف 2028.
نرشح لكم
بي بي سي: إيقاف روديجر 6 مباريات.. وإلغاء البطاقة الحمراء لـ بيلينجهام في نهائي الكأس تقرير: ريال مدريد مستعد لبيع عقد رودريجو ريليفو: ستكسر القاعدة من أجله.. ريال مدريد يقترب من تجديد عقد كورتوا روديجير: لعبت وأنا أشعر بالألم لمدة 7 أشهر.. وسأبذل قصارى جهدي للتواجد بكأس العالم للأندية أخبار سعيدة.. موندو ديبورتيفو: برشلونة يقترب من الاتفاق مع فليك لتجديد عقده قد يغيب عن كأس العالم للأندية.. إصابة روديجير بقطع جزئي في الغضروف "مكافأة مدى الحياة".. ريليفو: ريال مدريد يسعى لخروج أنشيلوتي من الباب الكبير لابورتا: نرغب في استمرار فليك لأطول فترة ممكنة.. ولكنه يفضل العقود السنوية