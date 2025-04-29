الرابعة هذا الموسم.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة فيرلاند ميندي

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 21:09

كتب : FilGoal

فيرلاند ميندي - ريال مدريد - إنتر - دوري أبطال أوروبا

تعرض فيرلاند ميندي ظهير ريال مدريد للإصابة للمرة الرابعة هذا الموسم مع الفريق الملكي.

فيرلاند ميندي

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وكشف نادي ريال مدريد في بيان رسمي عن تعرض ميندي لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

ولم يوضح ريال مدريد مدة غياب فيرلاند ميندي على أن يتم متابعة تطور حالته.

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وكان ميندي عائدا للتو من إصابة في عضلات الفخذ تعرض لها في منتصف مارس الماضي.

وتعرض ميندي للإصابة خلال مواجهة برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتم استبدال ميندي مبكرا خلال أحداث الشوط الأول بسبب تأثره بالإصابة.

وخاض ميندي ظهير أيسر الفريق 31 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم في مختلف المسابقات.

ويرتبط ميندي بتعاقد مع ريال مدريد حتى صيف 2028.

ريال مدريد الدوري الإسباني فيرلاند ميندي
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