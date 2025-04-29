تشكيل أبطال أوروبا - تعديل اضطراري لأرسنال.. وديمبلي يقود هجوم باريس

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 21:00

كتب : FilGoal

أرسنال

يستضيف أرسنال منافسه باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب الإمارات في لندن.

وتجاوز أرسنال منافسه ريال مدريد بنتيجة 5-1 مجموع مباراتي ربع النهائي، فيما حقق باريس سان جيرمان الفوز على حساب بنتيجة 5-4 في الدور ذاته.

واختار ميكيل أرتيتا إجراء تبديل هجومي بالدفع بـ تروسار لتعويض غياب توماس بارتي الذي يغيب عن المباراة بسبب تراكم البطاقات.

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ويبدأ أرسنال بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: يوريان تيمبر - وليام ساليبا - ياكوب كيفيور - لويس سكيلي

الوسط: ديكلان رايس - ميكيل ميرينو - مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - لياندرو تروسار

وأجرى لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان تبديلا وحيدا على التشكيل الذي خاض به مباراة أستون فيلا.

ودفع بـ ديزيري دوي بدلا من باركولا.

ويبدأ باريس سان جيرمان بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: نونو مينديش – ويليان باتشو – ماركينيوس – أشرف حكيمي

الوسط: فابيان رويز – فيتينيا – جواو نيفيز

الهجوم: ديزيري دوي - عثمان ديميبلي – خيفيتشيا كفاراستيخيليا

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من مباراة برشلونة أمام إنتر في نصف النهائي الآخر.

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